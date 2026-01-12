Prudence en vue en Europe, inquiétudes sur l'indépendance de la Fed (actualisé)

Le logo de l'opérateur boursier Euronext est visible sur un bâtiment du quartier financier de la Défense à Courbevoie

par Claude Chendjou

Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note prudente lundi alors que les indices en Europe et aux Etats-Unis sont à des niveaux records à l'entame d'une semaine où presque tous les grands thèmes de l'année sont au rendez-vous, tandis que le président de la Fed, Jerome ‍Powell, dit être menacé de poursuites pénales par l'administration de Donald Trump.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien devrait perdre 0,05% à l'ouverture. Le Dax à Francfort pourrait reculer de 0,11%, tandis que le FTSE 100 à Londres devrait abandonner 0,13%. L'indice EuroStoxx 50 est attendu en repli de 0,07% et le Stoxx 600 en baisse de 0,08%.

Jerome Powell a déclaré dimanche que l'administration du président américain ‌l'a menacé de poursuites pénales en lien avec l'une des auditions qu'il a effectuées l'été dernier devant le Congrès à propos des rénovations du siège de la banque centrale. Cela devrait raviver les inquiétudes des investisseurs quant à l'indépendance de la banque centrale alors que le président de la Fed voit dans cette décision un "prétexte" visant à faire pression pour une ​baisse des taux directeurs.

La semaine qui s'ouvre constituera en outre un test pour la thématique de l'intelligence artificielle (IA), l'évolution de l'économie américaine (inflation, Livre beige, ventes au détail, possible décision sur les ⁠droits de douane) et allemande (PIB, inflation), ainsi que les nouveaux développements géopolitiques, en particulier au Venezuela.

Côté indicateurs, les investisseurs prendront connaissance mardi de l'indice des prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis pour le mois de décembre, élément clé dans les anticipations de taux de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Concernant les résultats trimestriels d'entreprises, les grandes ⁠banques de Wall Street doivent le donner le coup d'envoi dès mardi avec ‍notamment JPMorgan Chase, tandis que dans l'IA, les comptes financiers complets de Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) seront suivis de près jeudi.

La séance du jour ⁠en elle-même est relativement pauvre avec pour seul indicateur l'indice Sentix en zone euro et les livraisons annuelles de Volkswagen.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en hausse vendredi après la publication de données montrant que l'économie américaine avait créé moins d'emplois que prévu en décembre, ce qui n'a guère modifié les attentes concernant une baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale cette année.

L'indice Dow ​Jones a gagné 0,48%, ou 237,96 points, à 49.504,07 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 44,82 points, soit 0,65%, à 6.966,28 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 191,33 points, soit 0,82%, à 23.671,346 points.

EN ASIE

La Bourse de Tokyo est restée fermée ce lundi en raison d'un jour férié.

L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) gagne 0,5%, tiré par les valeurs ⁠technologiques après les chiffres de l'emploi américain de vendredi.

L'indice de référence à Hong Kong, le Hang Seng avance de 1,15%.

En Chine, le SSE Composite de Shanghai s'est octroyé 1,09%, tandis ​que le CSI 300 a progressé de 0,65%, après avoir atteint en séance son plus haut niveau depuis juillet 2015, grâce à ​la forte hausse des valeurs liées à l'intelligence artificielle (IA) ​et au secteur spatial commercial. L'indice CSI 300 a pris 3,8% la semaine dernière, sa meilleure performance hebdomadaire en 14 mois.

LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE:

CHANGES/TAUX

Le dollar recule de 0,27% face à un panier ​de devises de référence, enregistrant sa plus forte baisse en trois semaines, à la suite des mesures de ⁠poursuites visant Jerome Powell. L'indice dollar met ainsi fin à une série de cinq séances de hausse après avoir atteint son plus haut niveau en un mois après la publication du rapport sur l'emploi de vendredi.

L'euro avance de 0,35%, à 1,1679 dollar, rebondissant après avoir touché un plus bas d'un mois.

La livre sterling s'échange à 1,3439 dollar, prenant 0,31%, après être tombé à un creux d'un mois à la suite d'une information du Financial Times selon laquelle l'Union européenne (UE) a demandé au Royaume-Uni de lui verser des compensations si un futur gouvernement britannique revenait sur leur accord post-Brexit dans le cadre d'une clause dite "Farage", du nom ‌du dirigeant du parti d'extrême droite Reform UK, Nigel Farage.

TAUX

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans prend 1,6 point de base, à 4,1687%, après un recul de 1,4 point vendredi.

Le rendement du Bund allemand de même échéance est inchangé lundi, à 2,8344%, après avoir déjà fini stable vendredi.

PÉTROLE

Le marché pétrolier est stable lundi, les risques liés à l'approvisionnement iranien compensant la reprise des exportations vénézuéliennes.

Le Brent est inchangé à 63,43 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) fait quasiment du surplace à 59,11 dollars.

MÉTAUX

L'or monte de 1,59% à 4.582 dollars l'once après avoir atteint un record à 4.600,33 dollars l'once après la publication par le New York Times d'un article sur l'enquête et les déclarations de Jerome Powell défendant l'indépendance de la banque centrale américaine.

PRINCIPAL INDICATEUR ÉCONOMIQUE À L'AGENDA ‌DU 12 JANVIER:

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

EZ 09h30 Indice Sentix janvier -5,0 -6,2

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)