Prudence en vue en Europe avec les doutes autour de l'IA

Ouverture des marchés à la Bourse de Londres

par Blandine Henault

Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note prudente mercredi à l'ouverture sur fond de craintes autour du développement de l'intelligence artificielle (IA) qui pourrait remettre en cause l'activité de certains secteurs.

Les contrats à terme signalent une hausse de 0,27% pour le CAC 40 parisien, ‍de 0,33% pour le Dax à Francfort, de 0,13% pour le FTSE à Londres et un repli de 0,1% pour le Stoxx 600.

Les indices européens ont fini sans direction la veille tandis que Wall Street a clôturé dans le rouge et que l'Asie est à la peine mercredi, affectés par les craintes liées à l'IA dans le secteur technologique, en particulier chez les ‌éditeurs de logiciels et les groupes d'analyse de données, ainsi que dans la publicité.

Ces compartiments ont chuté mardi, l'un des catalyseurs des ventes massives ayant été le lancement d'un outil juridique pour le chatbot Claude d'Anthropic, qui, selon la start-up, accélère, par exemple, la révision des contrats et le triage des accords de confidentialité.

"La thématique d'investissement autour de ​l'IA se divise entre gagnants et perdants", observe Ben Bennett, directeur de la stratégie d'investissement en Asie chez L&G Asset Management.

"Nous l'avons constaté la semaine dernière après la ⁠chute du cours de Microsoft, malgré des résultats corrects, en raison des craintes de perturbations dans son activité logicielle. Et ces turbulences se sont poursuivies cette semaine. Le secteur technologique n'est donc pas forcément gagnant à tous les coups ; il comporte aussi des zones de faiblesse."

Les investisseurs surveilleront par ailleurs ⁠les indicateurs d'activité PMI pour la zone euro en janvier ainsi ‍que la première estimation de l'inflation pour le même mois dans le bloc.

LES VALEURS A SUIVRE :

Novo Nordisk a dit mardi s'attendre à ⁠une baisse de son chiffre d'affaires en 2026, ce qui constitue un nouveau revers pour le pionnier des médicaments contre l'obésité, qui lutte pour regagner des parts de marché face à son rival américain Eli Lilly.

Plusieurs résultats d'entreprises ont été publiés avant l'ouverture, dont ceux de Crédit Agricole SA et d'UBS.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en baisse mardi, les ​investisseurs s'inquiétant de voir l'IA créer davantage de compétition pour les éditeurs de logiciels.

L'indice Dow Jones a cédé 0,34% à 49.240,99 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a perdu 0,84% à 6.917,81 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 1,43% à 23.255,185 points.

Les contrats à terme sur les trois indices signalent pour l'heure une ouverture en légère hausse mercredi.

EN ⁠ASIE

L'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo a fini en baisse de 0,78%, dans le sillage de repli de Wall Street et des valeurs technologiques. Recruit Holdings ​et Nomura Research ont chuté respectivement de 9% et 8%.

Le repli du segment pèse aussi en Chine mais est contrebalancé par ​un indice PMI des services RatingDog/S&P Global encourageant ​pour le mois de janvier.

L'indice composite de la Bourse de Shanghai a gagné 0,85% et le CSI 300 des grandes capitalisations a pris 0,83%. La Bourse de Hong Kong s'adjuge 0,22%.

En ​Inde, le géant des services technologiques Infosys plonge de plus de 8%.

CHANGES

Le dollar se stabilise après ses ⁠gains récents, les investisseurs digérant la fin du court "shutdown" entré en vigueur samedi mais qui va néanmoins perturber la publication de statistiques attendues cette semaine comme le rapport clé sur l'emploi américain, qui ne sera pas publié comme prévu vendredi.

Le billet vert abandonne 0,1% face à un panier de devises de référence.

L'euro avance de 0,1% à 1,1828 dollar.

De son côté, le yen recule de 0,45% à 156,41 pour un dollar avant les élections législatives anticipées de dimanche au Japon.

TAUX

Le rendement des Treasuries à dix ans reste inchangé à 4,2795%, après une quasi-stabilité la veille.

En Europe, le taux du ‌Bund allemand de même échéance, principale référence pour la zone euro, est aussi stable, à 2,886%.

PÉTROLE

Les cours du brut montent après le regain de tensions entre les Etats-Unis et l'Iran. L'armée américaine a déclaré mardi avoir abattu mardi un drone iranien Shahed-139 en approche du porte-avions américain à propulsion nucléaire USS Abraham Lincoln en mer d'Oman.

Le baril de Brent progresse de 0,36% à 67,57 dollars et celui du brut léger américain (WTI) gagne 0,54% à 63,55 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU MERCREDI 4 FEVRIER:

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

FR 08h50 Indice PMI composite HCOB / janvier 48,6 48,6

définitif

Indice PMI des services HCOB janvier 47,9 47,9

/ définitif

DE 08h55 Indice PMI composite HCOB / janvier 53,3 53,3

définitif

Indice PMI des services HCOB janvier 52,5 52,5

/ définitif

EZ 09h00 Indice PMI composite HCOB / janvier 51,5 51,5

définitif

Indice PMI des services HCOB janvier 51,9 51,9

/ définitif

GB 09h30 Indice PMI composite HCOB / janvier 53,9 53,9

définitif

Indice PMI des services HCOB janvier 54,3 54,3

/ définitif

EZ 10h00 Inflation / première janvier 1,7% 1,9%

estimation

EZ 10h00 Prix à la production décembre

- sur un mois -0,3% 0,5%

- sur un an -2,3% -1,7%

USA 15h00 Indice ‌ISM des services janvier 53,5 53,8*

*révisé

(Rédigé par Blandine Hénault, édité par Augustin Turpin)