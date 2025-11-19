Prudence en vue en Europe avant Nvidia

(AOF) - Les marchés européens sont attendus en ordre dispersé alors que l'attention des investisseurs est portée sur la publication des résultats trimestriels de Nvidia, après la clôture de Wall Street. Les inquiétudes sont toujours vives concernant les valorisations technologiques dans le secteur de l'IA. Au chapitre des valeurs, Interparfums a légèrement abaissé son objectif de chiffre d'affaires pour 2025. De son côté, Sodexo a annoncé que son directeur général Thierry Delaporte prendrait les rênes de la division américaine du groupe de restauration collective, à compter du 1er janvier 2026.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Euronext

Euronext a annoncé le succès d'une émission obligataire senior non garantie d'un montant de 600 millions d'euros et d'une durée de 3 ans, à taux fixe, assortie d'un coupon annuel de 2,625 %.Le carnet d'ordres a atteint un montant de plus de 3 milliards d'euros. Le produit de l'émission sera utilisé pour des besoins généraux, en ligne à la stratégie d'Euronext, notamment pour refinancer la dette existante.

Sodexo

Thierry Delaporte, récemment nommé directeur général de Sodexo, élargit ses responsabilités et assumera en direct le leadership de la zone Amérique du Nord à partir du 1er janvier 2026. Sarosh Mistry, actuellement Président Amérique du Nord de Sodexo, quittera l'entreprise le 31 décembre 2025. Il assurera un rôle de conseiller stratégique pendant la période de transition.

Stif

Stif, le spécialiste de la protection contre les explosions, a annoncé le renouvellement, pour l’année 2026, d’un volume d’affaires à hauteur de 25 millions d’euros avec son client historique Tesla. STIF sera chargé de la fourniture d’équipements de protection passive contre les risques d’explosions sur les Megapack (unité de stockage d’énergie par batterie) fabriqués par Tesla aux Etats-Unis et en Chine. Le volume d’affaires se réparti entre un montant de 20 millions d’euros de commandes pour le pays de l’Oncle Sam et 5 millions d’euros pour l’Empire du Milieu.

Vinci

En octobre, le trafic de Vinci Autoroutes affiche une hausse de 1,9 %, tiré par les véhicules légers. Depuis le début de l'année, la hausse s'affiche à 1,4 %, dont +1,6 % pour les véhicules légers et +0,7 % pour les poids lourds. S'agissant de Vinci Airports, le trafic progresse de près de 4 % sur la période, dans la continuité de la tendance affichée au troisième trimestre 2025.

Les chiffres macroéconomiques

En rythme annuel, l'inflation au Royaume-Uni s'élève en octobre à 3,6% contre 3,5% attendu après 3,8% en septembre. En rythme mensuel, l'inflation ressort à 0,4% comme annoncé après 0% le mois précédent. L'IPC core s'élève à 3,4% en août en rythme annuel, comme attendu, après 3,5% en septembre.

L'inflation en octobre en zone euro sera communiquée à 11h00.

Aux Etats-Unis, les données sur la balance commerciale en août seront publiées à 14h30 avant l'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole à 16h30 et les Minutes du dernier comité de politique monétaire de la Fed à 20h00.

Vers 8h30 l'euro glane 0,05% à 1,15875 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont fini en net recul en écho à Wall Street, qui reste sous pression avant la publication des résultats trimestriels de Nvidia demain et de la publication du rapport sur l'emploi US de septembre, jeudi. Ce mardi, les commandes à l'industrie outre-Atlantique ont rebondi comme prévu en août. Côté valeurs, hormis Euronext, toutes les autres composantes de l'indice phare de la place parisienne ont fini en territoire négatif. Le CAC 40, qui a subi un quatrième revers de suite, s'est replié de 1,86% à 7967 points tandis que l'EuroStoxx 50 a fléchi de 1,90% à 5533 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé en net repli avant la publication des résultats trimestriels de Nvidia mercredi soir et la publication du rapport sur l'emploi US de septembre, jeudi. Aussi, la visibilité concernant les prochaines mesures de la Fed est devenue très floue. Les commandes à l'industrie outre-Atlantique ont rebondi comme prévu en août. Au chapitre des valeurs, Home Depot a été sous pression dans le sillage de l'abaissement de sa prévision annuelle de bénéfice. Le Dow Jones a reculé de 1,07% à 22432 points et le Nasdaq de 1,21% à 22432 points.