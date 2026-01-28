Prudence en vue en Europe avant la décision de la Fed, LVMH en vedette

(AOF) - De faibles variations des Bourses européennes sont attendues ce mercredi avant la décision de politique monétaire de la Fed ce soir à 20h. Le CAC 40 devrait reculer de 0,36%. "Nous n’anticipons pas de changement de politique monétaire de la Fed lors de la réunion de janvier, après trois baisses de taux de précaution motivées par le ralentissement des données d’emploi en fin d’année dernière", a déclaré Indosuez WM à ce sujet. Côté valeurs, les résultats annuels 2025 de LVMH publiés hier soir vont faire réagir les marchés. Son résultat net a reculé de 13% sur un an à 10,9 milliards d'euros.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Cie des Alpes

Portée par une forte activité dans les domaines skiables, une dynamique soutenue dans l'hébergement et des parcs de loisirs toujours en croissance, la société débute le nouvel exercice sur des bases solides. Compagnie des Alpes a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 289 millions d'euros au premier trimestre de l'exercice 2025/26, en hausse de 10,4% par rapport à la même période de l'exercice précédent. A périmètre comparable, la progression atteint 9,5%.

Groupe Partouche

Groupe Partouche publie un résultat annuel en forte hausse, dopé par des opérations ciblées de croissance, des rénovations dans son parc et une importante cession immobilière. Le bénéfice net atteint 52,7 MEUR, contre 4,1 MEUR un an plus tôt.

LVMH

LVMH réalise en 2025 des ventes de 80,8 milliards d'euros en baisse de -5% par rapport à l'année 2024 (-1% en organique). Au quatrième trimestre, la croissance organique des ventes est de 1 %, en ligne avec le troisième trimestre. Le groupe aux 75 maisons de luxe a dégagé un résultat net part du groupe de 10,88 MdsEUR, en recul de 13% sur un an. Le résultat opérationnel courant a baissé de 9% à 17,755 MdsEUR. Cela fait ressortir une marge opérationnelle courante de 22% l'an dernier, pénalisée principalement par l'impact négatif des devises, contre 23,1% en 2024.

Mercialys

La foncière d'immobilier commercial indique avoir été réintégrée par le Carbon Disclosure Project (CDP), organisation internationale de référence en matière d'évaluation des politiques climatiques des entreprises, à sa "A List" Climat. Cette notation correspond au plus haut niveau d'engagement face au changement climatique. Ainsi, l'édition 2025 du CDP a rassemblé plus de 22 000 entreprises à l'échelle mondiale. Au final, moins de 4% d'entre elles figurent dans la "A list" Climat.

Les chiffres macroéconomiques

La décision de politique monétaire de la Banque du Canada sera annoncée à 15h45.

Aux Etats-Unis, les données sur les stocks de pétrole brut seront connues à 16h

La décision de politique monétaire de la Fed sera annoncée à 20h.

Vers 8h30, l'euro perd 0,25% à 1,2012 dollar.

Hier à Paris

Les principaux indices européens, à l'exception du Dax (-0,10%), ont clôturé dans le vert, dans un contexte marqué par une forte densité de publications de résultats d'entreprises et dans l'attente du verdict de la Réserve fédérale américaine, demain soir. Dans ce contexte, le CAC 40 s'est adjugé 0,27% à 8 152,82 points et l'EuroStoxx 50 s'est amélioré de 0,72% à 6 000,91 points.

Hier à Wall Street

Wall Street a clôturé en ordre dispersé cette deuxième séance de la semaine avant la décision de la Fed demain soir. Côté valeurs, le constructeur aéronautique Boeing a affiché un des plus forts replis du S&P 500 et du Dow Jones malgré la publication de résultats annuels globalement bons sur l'année 2025. Côté macro, l'indice de confiance du consommateur du Conference Board ressort en forte baisse de 9,7 points à 84,5 en janvier. Le Dow Jones a perdu 0,83% à 49 003 points alors que le Nasdaq a gagné 0,91% à 23 817 points; Le S&P 500 a progressé de 0,41% à 6 978,60 points.