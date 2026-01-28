Le patron de Bpifrance demande une hausse des droits de douane contre la Chine

Nicolas Dufourcq à Paris, le 11 février 2025. ( POOL / AURELIEN MORISSARD )

Le directeur général de Bpifrance Nicolas Dufourcq a estimé mercredi qu'il fallait "remonter les barrières douanières" vis-à-vis de la Chine pour protéger les PME industrielles françaises.

"Je continue d'alerter, il faut remonter les barrières douanières" face au "tsunami de la concurrence industrielle chinoise", a déclaré M. Dufourcq sur France Inter.

Le patron de la banque publique d'investissement dit voir "la peur des¨PME de l'industrie française de moins de 100 salariés" qui font face à des entreprises chinoises dont les machines "sont 30, 40, 50% moins chères que les machines européennes".

Emmanuel Macron avait dit mi-décembre préférer une politique "coopérative" avec la Chine plutôt qu'une hausse des droits de douane.

"Imposer des droits de douane et des quotas sur les importations chinoises serait une réponse non coopérative", avait finalement dit le président français dans une tribune publiée dans le Financial Times.

Une déclaration en forme de rétropédalage après avoir menacé, une semaine plus tôt, la Chine de droits de douane "dans les tout prochains mois" si Pékin ne prenait pas des mesures pour réduire le déficit commercial de l'Union européenne, qui ne cesse de se creuser avec la Chine.

"Je préfère de loin la coopération, mais je plaiderai en faveur de cette dernière solution si nécessaire", expliquait-il dans le quotidien des affaires britannique, tout en se montrant plus conciliant.

La constitution d'un front commun européen sur une hausse des droits de douanes n'est pas facile, notamment en raison de la forte présence de l'Allemagne en Chine.