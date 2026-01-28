L'Europe en ordre dispersé, tiraillée entre la "tech" et le luxe

Logo de la bourse Euronext près de Paris

Les principales Bourses européennes évoluent en ordre dispersé mercredi en début ‍de séance, tiraillées entre, d'une part, la déception autour des résultats du géant du luxe LVMH et, d'autre ‌part, la hausse des valeurs technologiques après la publication saluée d'ASML.

À Paris, le CAC 40 perd ​0,76% à 8.089,70 points vers 08h35 GMT, plombé ⁠par le recul des valeurs du luxe.

LVMH lâche 7%, suivi par Kering (-4,8%) et Hermès (-1,8%).

A Londres, ⁠le FTSE ‍100 prend 0,13% et à Francfort, le ⁠Dax avance de 0,05%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,13%, le FTSEurofirst 300 se replie de 0,02% ​et le Stoxx 600 recule de 0,14%.

L'indice sectoriel de la technologie bondit de 2,2%, le compartiment profitant du ⁠bond de 7% d'ASML après l'annonce de ​commandes au quatrième trimestre bien au-delà des ​attentes et d'un ​rélèvement de la prévision de chiffre d'affaires pour 2026.

Les ​résultats de la première ⁠capitalisation européenne témoignent de la solidité de la demande liée à l'IA et des investissements accrus pour accroître les capacités en la matière, de bon augure avant ‌les publications attendues des "Sept magnifiques" à Wall Street.

Meta, Microsoft et Tesla publieront leurs résultats après la clôture à New York où la séance sera aussi marquée par la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale.

(Rédigé ‌par Blandine Hénault)