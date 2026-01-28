LVMH chute, déception sur la marge et la prudence affichée pour 2026

Bernard Arnault, président-directeur général de LVMH, présente ses résultats pour l'année 2025 à Paris

LVMH chute en Bourse mercredi après la publication des résultats du quatrième trimestre du géant du ‍luxe, le marché sanctionnant la baisse des marges du groupe et son ton prudent face aux premiers signes de reprise de la demande.

A ‌Paris, vers 08h14 GMT, le titre abandonne 6,92% à 548,50 euros et le CAC 40 perd 0,83% au même moment.

Dans son ​sillage, ses concurrents Kering, Hermes, Moncler perdent entre 1,88% et 5,14%. ⁠Burberry et Richemont sont dans le rouge aussi, reculant de 3,16% et 2,26% respectivement.

LVMH a indiqué que ses ⁠ventes sur le marché ‍chinois avaient augmenté au cours du trimestre, alors que ⁠ce marché clé renoue avec la croissance, mais les analystes ont estimé que ces résultats étaient moins encourageants que prévu après les commentaires ​optimistes de Richemont et Burberry sur la Chine au début du mois.

Les investisseurs sont à la recherche de signes confirmant un rebond du ⁠secteur cette année après un ralentissement prolongé, et les ​résultats de Richemont et Burberry ont surpris à la hausse.

Le ​président-directeur général du ​groupe, Bernard Arnault a déclaré mardi lors d'une conférence de presse "qu'il y ​a de quoi être un ⁠peu réservé" pour 2026 compte tenu des crises géopolitiques et de l'incertitude économique.

Le résultat opérationnel courant annuel de LVMH a baissé de 9% en 2025, les marges ayant été pénalisées par plusieurs facteurs, notamment l'effet de ‌change (qui représente un peu plus de la moitié de la baisse), les droits de douane américains qui pèsent sur les exportations d'alcools haut de gamme et le prix record de l'or, qui a fait grimper les coûts d'importation des bijoux.

(Rédigé par Mara Vîlcu, avec Helen Reid, ‌édité par Blandine Hénault)