La bourse Euronext, située dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

par Claude Chendjou

Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note prudente vendredi alors que les investisseurs ‌attendent fébrilement le rapport mensuel officiel sur l'emploi aux Etats-Unis, susceptible d'influer sur la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed).

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien devrait grignoter 0,18% à l'ouverture après avoir inscrit ​jeudi en séance un nouveau sommet historique, à 8.742,53 points. Le Dax à Francfort pourrait grappiller 0,05%, tandis que le FTSE 100 à Londres devrait abandonner 0,07%. L'indice EuroStoxx 50 est attendu en repli de 0,02%. Le Stoxx 600, qui a lui aussi touché un record jeudi à 660,91 points, pourrait gratter 0,06%.

Après les chiffres aux Etats-Unis des enquêtes Jolts et ADP, ainsi que des données des inscriptions hebdomadaires au chômage, le marché ​va prendre connaissance à 12h30 GMT du rapport mensuel sur l'emploi américain pour le mois de juillet. Le consensus Reuters prévoit une hausse des créations de postes à 80.000, un taux de chômage stable à 4,2% et une croissance des salaires inchangée à 3,5% sur un an et 0,3% ​sur un mois.

Ces données pourraient s'avérer cruciales dans la décision qui sera prise par la Fed en ⁠matière de taux directeurs en septembre.

Outre cette statistique majeure, les investisseurs vont également analyser une nouvelle série de résultats financiers trimestriels aux Etats-Unis et en Europe, dont ceux d'Eutelsat, d'Allianz, de Daimler Trucks ‌et de Munich Re, tandis qu'Airbus fera un état de ses livraisons d'appareils.

Sur le plan géopolitique au Moyen-Orient, le président Donald Trump a dit jeudi penser que le conflit entre les Etats-Unis et l'Iran allait "bientôt prendre fin".

La poursuite de la remontée des cours du pétrole vient cependant rappeler que les tensions au Moyen-Orient sont loin d'être résolues alors ​que l'Iran examine actuellement un projet de loi préliminaire qui interdirait aux navires américains, ‌israéliens et autres bateaux jugés "hostiles" de transiter par le détroit d'Ormuz. Ce projet prévoit des amendes pouvant atteindre 20% de la valeur de la ⁠cargaison d'un navire en cas de violation des restrictions proposées.

A WALL STREET

La Bourse de New York a observé une pause jeudi après les records inscrits depuis le début de la semaine par le Dow Jones et le S&P-500, les investisseurs cherchant à analyser les différentes déclarations, souvent contradictoires, sur le conflit entre les Etats-Unis et l'Iran mais aussi les publications financières des entreprises de la "tech" au sujet de l'intelligence artificielle.

L'indice Dow Jones a cédé ⁠0,85%, ou 464,02 points, à 53.885,10 points.

Le ‌Standard & Poor's 500, plus large et principale référence des investisseurs, a perdu 13,59 points, soit 0,18% à 7.709,96 points.

Le Nasdaq Composite, à forte composante technologique, a reculé de son ⁠côté de 15,09 points, soit 0,06% à 26.348,352 points.

EN ASIE

A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei refluait de 0,5% à l'approche de la clôture, tiré vers le bas par les valeurs liées à l'IA, dont SoftBank ‌qui reculait de 2,28% après l'annonce par le groupe d'une baisse de 18% de son bénéfice au premier trimestre.

Sur l'ensemble de la semaine, le Nikkei devrait gagner 1,7%.

L'indice MSCI regroupant les valeurs ⁠d'Asie et du Pacifique (hors Japon) cède 0,10% et devrait afficher sur l'ensemble de la semaine un repli de 0,5%.

Le Kospi sud-coréen abandonne 0,64% et ⁠s'apprête à boucler la semaine sur une baisse d'environ ‌5%, ce qui serait sa septième semaine consécutive de recul.

En Chine, le SSE Composite de Shanghai s'octroie 0,80% et le CSI 300 progresse de 0,93%, les indices étant tirés par des données commerciales meilleures. Les exportations ​de la Chine, en hausse de 23,9% sur un an, ont dépassé les attentes en juillet, demeurant un pilier de ‌la croissance économique, alors que le développement mondial des infrastructures d'IA a continué d'alimenter la demande pour les produits technologiques de pointe.

LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE:

CHANGES

Le dollar est stable (+0,02%) face à un panier de devises de référence après avoir rebondi pendant ​la nuit alors que les cambistes suivent de près les négociations avec l'Iran avant la publication des chiffres de l'emploi américain.

L'euro reflue de 0,03%, à 1,1521 dollar, tandis que la livre sterling s'échange à 1,3452 dollar (-0,02%).

Côté indicateurs européens, les exportations allemandes ont augmenté en juin plus que prévu, de 0,9% par rapport au mois précédent, et la production industrielle allemande a également progressé plus que prévu en juin, de 0,2% par rapport ⁠au mois précédent.

TAUX

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans est inchangé, à 4,67%, après avoir gagné cinq points de base pendant la nuit.

Le rendement du Bund allemand de même échéance prend environ 2,5 points de base, à 3,14% après une hausse de 2,3 points la veille.

PÉTROLE

Le marché pétrolier poursuit sa hausse vendredi, sur fond de nouvelles inquiétudes concernant l'ouverture du détroit d'Ormuz, alors que l'Iran, en collaboration avec Oman, a suggéré d'interdire l'accès au détroit aux navires jugés hostiles et d'infliger de lourdes amendes à ceux qui violeraient les règles proposées.

Le Brent progresse de 0,92% à 83,27 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) monte de 0,74% à 77,85 dollars.

Les deux indices de référence du pétrole se dirigent toutefois vers une perte hebdomadaire d'environ 8%.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 7 AOÛT:

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

FR 06h45 Déficit commercial juin n.d. €-6,928

mds

- exportations n.d. €53,581

mds

- importations n.d. €60,509

mds

USA 12h30 Créations d'emplois juillet 80.000 57.000

Taux de chômage 4,2% 4,2%

Salaire horaire ​moyen +0,3% +0,3%

- sur un an +3,5% +3,5%

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)