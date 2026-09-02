Prudence en vue à Wall Street, coup de frein sur l'emploi

Après la publication des données sur l'emploi privé américain (rapport ADP), les marchés actions américains sont attendus en ordre dispersé à l'ouverture de la séance. Outre les données économiques, la prudence domine alors que les tensions restent toujours très palpables au Moyen-Orient avec une nouvelle série de bombardements. Avant les premiers échanges, les futures sur le S&P 500 et le Dow Jones gagnent respectivement 0,05% et 0,18%. A l'inverse, le Nasdaq devrait reculer de 0,19%.

Téhéran revendique des frappes contre les forces américaines

Dans l'actualité géopolitique, les forces iraniennes ont affirmé ce mercredi avoir lancé des attaques contre des cibles militaires américaines aux Emirats arabes unis, au Koweït et à Bahreïn, après avoir déjà revendiqué des frappes sur la Jordanie et le Kurdistan irakien. Téhéran a mené cette contre-attaque d'envergure en réponse aux raids aériens menés par les Américains sur le sol iranien.

Par ailleurs, les gardiens de la révolution iraniens ont confirmé ce jour la mort de quatre de leurs membres lors d'une frappe américaine dans l'ouest du pays. "Quatre combattants de la force aérospatiale des gardiens de la révolution dans la province de Kermanchah ont été tués dans une attaque du régime américain", a rapporté l'Iran dans un communiqué relayé par l'agence Fars.

Bien que les tensions s'intensifient au Moyen-Orient, le Pakistan estime que le dialogue reste possible entre les Etats-Unis et l'Iran, selon les propos de son porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Islamabad souligne que la visite effectuée le mois dernier à Téhéran par le chef des forces de défense pakistanaises, Asim Munir, a impulsé une "dynamique considérable" autour des enjeux stratégiques liés au détroit d'Ormuz.

Face à ce regain de tensions, le pétrole reste sous surveillance. Les cours de l'or noir sont repartis étonnamment à la baisse. Vers 14h45, le baril de Brent perd 1% à 94,28 dollars. Le baril de WTI américain recule de 1,3% à 89,69 USD.

Bond attendu de Dell

Dans l'actualité des sociétés cotées, Dell devrait grimper d'environ 9% au lendemain de la publication de ses résultats largement supérieurs aux attentes au 2e trimestre et du fort relèvement de ses objectifs annuels. Le géant informatique bénéficie de l'accélération des investissements dans les infrastructures d'intelligence artificielle, qui stimule particulièrement ses ventes de serveurs.

Sur ce 2e trimestre, le chiffre d'affaires a progressé d'environ 58% à 46,97 MdsUSD contre 44,92 MdsUSD attendus. Le bénéfice ajusté par action a atteint 7,04 USD par contre 4,92 USD anticipés. Sur l'ensemble de l'exercice, le groupe prévoit désormais 192 MdsUSD de chiffre d'affaires et 25,50 USD de bénéfice ajusté par action, contre 172,67 MdsUSD et 18,92 USD attendus par Wall Street.

En outre, Palo Alto Networks devrait céder près de 2% en revanche après des résultats annuels mitigés. Les revenus ont progressé sur un an de 24,5% à 11,48 MdsUSD. En revanche, le bénéfice net a chuté de 73% à 307 MUSD.

Toutefois, ses résultats ont été supérieurs aux attentes au 4e trimestre de cet exercice. Sur cette période de trois mois, le chiffre d'affaires a progressé de 34% sur un an à 3,41 MdsUSD, contre 3,35 MdsUSD attendus, tandis que le bénéfice ajusté par action (non-GAAP) a atteint 1,02 USD, contre environ 0,98 USD anticipé. Côté prévisions, le spécialiste mondial en cybersécurité prévoit un chiffre d'affaires compris entre 14,1 et 14,2 MdsUSD, soit une croissance de 23 à 24%.

Emploi privé américain : les créations de postes au plus bas depuis janvier

Au chapitre statistiques, les données sur l'emploi ADP ont été publiées à 14h15. Le secteur privé des Etats-Unis n'a généré que 38 000 emplois en août, selon le rapport du cabinet de services aux entreprises ADP. Ce nombre est inférieur aux 47 000 créations attendues en moyenne par les économistes.

Les employeurs privés ont enregistré leur rythme de création d'emplois le plus faible depuis janvier. Des emplois ont été détruits dans l'industrie manufacturière, les services professionnels et l'information, tandis que l'éducation et la santé, la construction, ainsi que les loisirs et l'hôtellerie ont fortement recruté.

Ces données sur l'emploi sont très surveillées par les marchés car elles donnent une première tendance sur la santé économique américaine et influencent aussi la politique de la Fed concernant les taux d'intérêt.

Les investisseurs auront un aperçu plus complet du marché du travail aux Etats-Unis avec la publication du rapport officiel d'août 2026 par le gouvernement américain (créations d'emplois dans le secteur non agricole, taux de chômage global, évolution du salaire horaire moyen).