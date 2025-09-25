Prudence en Europe : pluie de résultats à Paris, TotalEnergies à l'affiche

(AOF) - Les Bourses européennes sont attendues sur une note prudente ce jeudi. Le CAC 40 devrait être quasiment stable. Les investisseurs prendront connaissance à 14h30 de la troisième estimation du PIB au deuxième trimestre aux Etats-Unis. A Paris, les résultats d'Eurobio, de Beneteau et de Trigano, dévoilés hier, feront réagir les marchés dès l'ouverture. En outre, hier, TotalEnergies a fait plusieurs annonces. Le géant pétrolier a décidé notamment d’adapter les niveaux de rachats d’actions en fonction des prix de l’énergie pour faire face aux incertitudes du contexte économique et géopolitique.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Beneteau

Au premier semestre 2025, le chiffre d’affaires de Beneteau s’est élevé à 404 millions d'euros contre 557 millions d'euros au premier semestre 2024. Ce repli de 27% est essentiellement lié au ralentissement de l’ensemble du marché du nautisme, affecté par un environnement macro-économique instable en Europe comme aux Etats-Unis. Conséquence anticipée de la forte baisse des ventes, le groupe affiche une perte opérationnelle courante de 20,6 millions d'euros sur ce semestre contre un bénéfice opérationnel courant de 49,5 millions d'euros au premier semestre 2024.

Esso

Le 24 septembre, Esso S.A.F. a été informée qu'ExxonMobil France Holding SAS (et North Atlantic France SAS ont signé un accord portant sur l'acquisition de l'intégralité de la participation d'ExxonMobil dans Esso S.A.F. et ExxonMobil Chemical France SAS. Cette signature intervient après la conclusion du processus d'information et de consultation des instances représentatives du personnel des sociétés concernées, conformément aux dispositions légales en vigueur.

TotalEnergies

Le Conseil d'administration de TotalEnergies a procédé à la revue des perspectives stratégiques de la compagnie à horizon 2030 qui feront l'objet d'une présentation aux investisseurs le 29 septembre. Il a confirmé la pertinence de la stratégie de transition mise en œuvre par la Compagnie qui vise une croissance rentable ancrée sur deux piliers : les hydrocarbures, notamment le GNL, et l'électricité.

Trigano

Au terme de son exercice 2024/2025, Trigano a réalisé un chiffre d’affaires annuel de 3,7 milliards d’euros, en repli de 6,8%. Avec un recul de 4,1% des ventes, l’activité équipement des loisirs a été globalement pénalisée par la mauvaise conjoncture économique et politique en Europe, en particulier en France et au Royaume-Uni. Les ventes de remorques ont cependant bien résisté et progressent même légèrement en volume (+0,8%) grâce à une bonne dynamique en Europe du Nord et de l’Est.

Les chiffres macroéconomiques

En Allemagne, l'indice de confiance du consommateur mesuré par Gfk ressort en septembre à -22,3 contre un consensus de -23,3 après -23,5 en août.

En France, les données sur le moral des ménages en septembre et celles sur la dette trimestrielle au sens de Maastricht au deuxième trimestre 2025 seront publiées à 8h45.

La décision de politique monétaire de la Banque nationale Suisse sera connue à 9h30.

En France, les données sur l'évolution de la masse monétaire M3 en août seront publiées à 10h

Aux Etats-Unis, la troisième estimation du PIB au deuxième trimestre, les données sur les commandes de biens durables en août et celles sur les inscriptions hebdomadaires au chômage seront publiés à 14h30.

Aux Etats-Unis, les données sur les ventes de logements anciens en août seront publiées à 16h et celles sur l'évolution hebdomadaire des stocks de gaz à 16h30.

Vers 8h30, l'euro perd 0,57% à 1,1749 dollar.

Hier à Paris

Le CAC 40 et les autres indices européens ont connu des fortunes diverses après un discours moins accommodant qu’espéré du président de la Fed, qui n’a, en outre, pas donné d’indices sur la date et l’ampleur de potentielles futures baisses des taux. En Allemagne, l’indice Ifo du climat des affaires a reculé, alors qu’une progression était attendue. Le CAC 40 a terminé la séance sur un repli de 0,57 %, à 7 827,45 points, pénalisé par le repli des valeurs du luxe, tandis que l’EuroStoxx 50 a terminé proche de l’équilibre avec une très légère baisse de seulement 0,05 %, à 5 469,65 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont clôturé dans le négatif pour la deuxième fois consécutive au lendemain du discours prudent prononcé par Jerome Powell. " Si nous assouplissons la politique monétaire de manière trop soutenue, nous risquons de ne pas atteindre notre objectif en matière d'inflation ", a déclaré hier le président de la la Fed. Côté valeurs, Micron a reculé, en dépit de ses bons résultats annuels et l'annonce de perspectives optimistes. depuis le début de l'année.Le Dow Jones a reculé de 0,37% à 46 121,28 points et le Nasdaq a perdu 0,33% à 22 497,85 points.