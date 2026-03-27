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Prudence en Europe face aux incertitudes liées au conflit au Moyen-Orient
information fournie par Reuters 27/03/2026 à 10:35

Le mot Bourse figure sur un panneau près du Palais Brongniart, l'ancienne Bourse de Paris, situé Place de la Bourse à Paris

Le mot Bourse figure sur un panneau près du Palais Brongniart, l'ancienne Bourse de Paris, situé Place de la Bourse à Paris

Les principales Bourses ‌européennes évoluent sur une note prudente en début de séance alors ​que l'incertitude domine autour du conflit au Moyen-Orient en cours depuis près d'un mois.

L'annonce d'un nouveau report de l'ultimatum adressé par le ​président américain Donald Trump à l'Iran n'a provoqué qu'un bref soulagement sur les marchés ​financiers. Le rebond signalé par les ⁠contrats à terme sur les indices boursiers en Europe n'a ‌pas tenu et les cours du pétrole sont repartis à la hausse.

À Paris, le CAC 40 perd 0,35% ​à 7.743,10 points ‌vers 08h30 GMT. A Francfort, le Dax recule ⁠de 0,48% tandis qu'à Londres, le FTSE 100 prend 0,09%.

L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 0,48%, le FTSEurofirst 300 de 0,28% ⁠et le Stoxx ‌600 de 0,55%.

Donald Trump a annoncé jeudi soir que ⁠Washington s'abstiendrait pendant 10 jours de mettre à exécution sa ‌menace de détruire les centrales énergétiques iraniennes, repoussant à ⁠nouveau son ultimatum en raison, a-t-il dit, de l'avancée ⁠des négociations avec ‌Téhéran.

Mais de son côté, l'Iran se montre beaucoup plus réservé. Aucun ​projet de pourparlers ne semble ‌réaliste à ce stade, a déclaré à Reuters un responsable iranien, qui a affirmé ​que la proposition américaine de sortie du conflit qui a été transmise à l'Iran est "à sens unique et injuste".

Aux ⁠valeurs, Pernod Ricard rebondit de plus de 3%, en tête du CAC 40, après avoir chuté de 5% la veille après des informations, confirmées depuis, sur des discussions en vue d'un rapprochement avec le groupe américain Brown-Forman, propriétaire de la marque de whisky Jack ​Daniel's.

(Rédigé par Blandine Hénault)

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