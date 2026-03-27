Alstom remporte un contrat de €915 mlns pour le métro de Belgrade

Un ouvrier marche à côté d'un train de la ligne Elizabeth partiellement achevé à l'usine Alstom de Derby

‌Alstom a annoncé vendredi ​avoir remporté un contrat clé en main de 915 ​millions d'euros pour construire la ​ligne 1 du ⁠métro de Belgrade, le ‌premier réseau entièrement automatisé de Serbie.

L'entreprise française spécialisée ​dans ‌le transport ferroviaire ⁠fournira 32 rames Metropolis sans conducteur, selon un communiqué, ⁠ainsi ‌que la signalisation, les ⁠voies, l’alimentation électrique, ‌les portes palières ⁠et un centre de contrôle ⁠centralisé ‌équipé de la technologie CBTC ​Urbalis.

Les ‌rames seront fabriquées à Valenciennes, en France, ​ajoute Alstom dans le communiqué.

Le groupe ⁠précise que le contrat sera comptabilisé au quatrième trimestre de l'exercice 2025/26.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par ​Augustin Turpin)