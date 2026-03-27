Alstom remporte un contrat de €915 mlns pour le métro de Belgrade

Un ouvrier marche à côté d'un train de la ligne Elizabeth partiellement achevé à l'usine Alstom de Derby
Alstom a annoncé vendredi avoir remporté un contrat clé en main de 915 millions d'euros pour construire la ligne 1 du métro de Belgrade, le premier réseau entièrement automatisé de Serbie.
L'entreprise française spécialisée dans le transport ferroviaire fournira 32 rames Metropolis sans conducteur, selon un communiqué, ainsi que la signalisation, les voies, l’alimentation électrique, les portes palières et un centre de contrôle centralisé équipé de la technologie CBTC Urbalis.
Les rames seront fabriquées à Valenciennes, en France, ajoute Alstom dans le communiqué.
Le groupe précise que le contrat sera comptabilisé au quatrième trimestre de l'exercice 2025/26.
(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)
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