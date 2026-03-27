 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Alstom remporte un contrat de €915 mlns pour le métro de Belgrade
information fournie par Reuters 27/03/2026 à 12:22

Un ouvrier marche à côté d'un train de la ligne Elizabeth partiellement achevé à l'usine Alstom de Derby

Un ouvrier marche à côté d'un train de la ligne Elizabeth partiellement achevé à l'usine Alstom de Derby

‌Alstom a annoncé vendredi ​avoir remporté un contrat clé en main de 915 ​millions d'euros pour construire la ​ligne 1 du ⁠métro de Belgrade, le ‌premier réseau entièrement automatisé de Serbie.

L'entreprise française spécialisée ​dans ‌le transport ferroviaire ⁠fournira 32 rames Metropolis sans conducteur, selon un communiqué, ⁠ainsi ‌que la signalisation, les ⁠voies, l’alimentation électrique, ‌les portes palières ⁠et un centre de contrôle ⁠centralisé ‌équipé de la technologie CBTC ​Urbalis.

Les ‌rames seront fabriquées à Valenciennes, en France, ​ajoute Alstom dans le communiqué.

Le groupe ⁠précise que le contrat sera comptabilisé au quatrième trimestre de l'exercice 2025/26.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par ​Augustin Turpin)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'autorité italienne de la concurrence a annoncé l'ouverture d'une enquête contre LVMH et ses marques Sephora et Benefit pour avoir promu l'utilisation de cosmétiques pour adultes par des enfants et des adolescents ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )
    Promotion de cosmétiques auprès des adolescents: l'Italie enquête sur LVMH
    information fournie par AFP 27.03.2026 13:03 

    L'autorité italienne de la concurrence a annoncé vendredi l'ouverture d'une enquête contre le géant français du luxe LVMH et ses marques Sephora et Benefit pour avoir promu "l'utilisation précoce de cosmétiques pour adultes par des enfants et des adolescents", ... Lire la suite

  • Des Iraniennes à des funérailles de victimes de la guerre dans le cimetière de Behesht Zahra? dans le sud de Téhéran, le 26 mars 2026 ( AFP / - )
    Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements
    information fournie par AFP 27.03.2026 13:02 

    Voici les derniers événements en liaison avec la guerre au Moyen-Orient, à son 28e jour vendredi: . Israël va "intensifier" ses frappes sur l'Iran Le ministre de la Défense Israël Katz a prévenu qu'Israël allait "intensifier" ses frappes sur l'Iran pour faire cesser ... Lire la suite

  • Des personnes marchent le long de Wall Street, près de la Bourse de New York
    Les Bourses restent dans le rouge face à l'incertitude au Moyen-Orient
    information fournie par Reuters 27.03.2026 12:58 

    par Diana Mandia Wall Street est attendue en baisse et les Bourses européennes reculent vendredi à mi-séance, l'incertitude quant à l'évolution ‌du conflit au Moyen-Orient, qui marque ce samedi son premier mois, l'emportant sur les espoirs de négociations de paix. ... Lire la suite

  • Finances publiques: "un euro de plus dépensé, ce sera un euro annulé ailleurs" (Amiel)
    Finances publiques: "un euro de plus dépensé, ce sera un euro annulé ailleurs" (Amiel)
    information fournie par AFP Video 27.03.2026 12:41 

    "Ce principe-là est essentiel, c'est-à-dire qu'un euro de plus dépensé, ce sera un euro annulé ailleurs", déclare le ministre de l’Action et des Comptes publics David Amiel lors d'un point presse à Bercy à propos des Finances publiques en 2026.

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank