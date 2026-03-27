La France fait part de sa "grande préoccupation" après l'instauration de tests génétiques par le CIO

Les anneaux olympiques sont photographiés à l'extérieur du Comité international olympique à Lausanne
La ministre des Sports Marina Ferrari a partagé vendredi la "grande préoccupation" du gouvernement français au lendemain de la décision du Comité international olympique (CIO) de conditionner la participation aux épreuves féminines des Jeux olympiques à des tests génétiques.
Le CIO a annoncé jeudi que les épreuves féminines des Jeux olympiques seraient réservées aux personnes de sexe biologique féminin à partir de Los Angeles 2028, excluant notamment les athlètes transgenres de ces épreuves.
"La France prend acte de la décision", a déclaré Marina Ferrari dans un communiqué. "Nous nous opposons à une généralisation des tests génétiques qui soulève de nombreuses questions éthiques, juridiques et médicales, notamment au regard de la législation en matière de bioéthique."
Cette loi interdit ces tests génétiques dans les laboratoires en France. Cela avait notamment précipité l'absence de l'équipe de France féminine de boxe des Mondiaux en septembre dernier.
World Boxing est l'une des fédérations internationales de boxe qui ont déjà mis en place des tests génétiques comme World Athletics.
"Ces tests, mis en place à partir de 1967, ont pris fin en 1999 du fait des fortes réserves de la communauté scientifique quant à leur intérêt. La France regrette ce retour en arrière", poursuit Marina Ferrari.
"Cette décision soulève des inquiétudes majeures dès lors qu'elle cible spécifiquement les femmes, en instaurant une distinction qui porte atteinte au principe d'égalité."
La ministre des Sports regrette "une approche réductrice et potentiellement stigmatisante" et annonce la mise en place d'un "observatoire national (...) destiné à formuler des recommandations pour garantir un sport à la fois équitable, inclusif et respectueux des droits humains".
(Rédigé par Vincent Daheron, édité pat Sophie Louet)
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