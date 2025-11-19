Prudence en Europe avant les résultats de Nvidia ce soir

(AOF) - Les marchés européens évoluent proches de l'équilibre alors que l'attention des investisseurs est portée sur la publication des résultats trimestriels de Nvidia, après la clôture de Wall Street. Les inquiétudes sont toujours vives concernant les valorisations technologiques dans le secteur de l'IA. A Paris, Vivendi dévisse alors que Vincent Bolloré pourrait obtenir gain de cause sur la scission. Interparfums a légèrement abaissé son objectif de chiffre d'affaires pour 2025. Peu après 12 heures, le CAC 40 perd 0,07%, à 7962,30 points, tandis que l'EuroStoxx50 grappille 0,01% à 5535,18 points.

En Europe, Sage affiche l'une des plus fortes hausses de l'indice FTSE 100 en progressant de 2,65%, à 1104,50 pence, après avoir présenté des résultats meilleurs que prévu et des objectifs robustes. "Sage a encore enregistré de bons résultats au cours de l'exercice 2025 " s'est félicité le directeur général, Steve Hare. "La forte croissance généralisée du chiffre d'affaires et l'augmentation significative des marges reflètent notre focalisation sur l'exécution stratégique, la résilience de notre modèle économique et nos investissements continus dans nos produits, notre plateforme et nos collaborateurs".

Nouveau rebondissement judiciaire pour Vivendi (-13,27% à 2,51 euros) qui accuse ce mercredi la plus forte baisse de l'indice SBF 120 après des révélations du Monde : les conditions de la scission du groupe intervenue fin 2024 et contestée par certains actionnaires minoritaires seraient probablement validées par la Cour de cassation qui doit se prononcer le 28 novembre. Le journal, dans un article publié en ligne, s'appuie sur l'avis de l'avocat général qu'il a pu consulter.

Chutant de 10,14%, à 23,94 euros, Interparfums enregistre un des plus forts replis du SBF 120, après une nouvelle révision à la baisse de son objectif de chiffre d'affaires pour l'exercice 2025. Le créateur de parfums pour les marques Jimmy Choo, Montblanc, Moncler et Karl Lagerfeld anticipe dorénavant un chiffre d'affaires de l'ordre de 890 millions d'euros, alors qu'il était précédemment attendu autour de 900 millions d'euros. Les analystes tablaient jusqu'à présent sur un chiffre d'affaires de 901 millions d'euros sur cet exercice.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Le taux d’inflation annuel de la zone euro s’est établi à 2,1% en octobre 2025, contre 2,2% en septembre, a indiqué Eurostat, l’office statistique de l'Union européenne. Un an auparavant, il était de 2,0%. Le taux d’inflation annuel de l’Union européenne s’est établi à 2,5% en octobre 2025, contre 2,6% en septembre. Un an auparavant, il était de 2,3%. Le taux d’inflation annuel est resté stable à 2,4% dans sa version core.

En rythme annuel, l'inflation au Royaume-Uni s'élève en octobre à 3,6% contre 3,5% attendu après 3,8% en septembre. En rythme mensuel, l'inflation ressort à 0,4% comme annoncé après 0% le mois précédent. L'IPC core s'élève à 3,4% en août en rythme annuel, comme attendu, après 3,5% en septembre.

Aux Etats-Unis, les données sur la balance commerciale en août seront publiées à 14h30 avant l'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole à 16h30 et les minutes du dernier comité de politique monétaire de la Fed à 20h00.

Vers 12h00 l'euro perd 0,09% à 1,1572 dollar.