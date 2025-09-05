Après la chute probable de François Bayrou, le RN promet de censurer tout gouvernement qui continuera la politique d'Emmanuel Macron

Le Rassemblement national souhaite pousser Emmanuel Macron à dissoudre une nouvelle fois l'Assemblée nationale "pour que nous puissions changer la politique".

Jean-Philippe Tanguy à Paris, le 1er juillet 2025. ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Alors que le gouvernement de François risque de tomber dès lundi prochain, après un vote de confiance à très haut risque, le député RN Jean-Philippe Tanguy a assuré vendredi 5 septembre que le Rassemblement national censurerait "tout gouvernement qui continue la politique" d'Emmanuel Macron.

"Tout gouvernement qui continue la politique de Monsieur Macron ou celle de Monsieur Bayrou, c'est la même, ou celle de Monsieur Faure parce qu'elle y ressemblera beaucoup, sera censuré par le Rassemblement national", a déclaré le président délégué du groupe RN sur TF1 .

Le Parti socialiste d'Olivier Faure mène une offensive pour décrocher Matignon après le départ de François Bayrou, encouragé par les assurances de Laurent Wauquiez (LR) de ne pas censurer un gouvernement PS a priori et par le souhait d'Emmanuel Macron que le "socle commun" (Renaissance, Modem, Horizons, LR) travaille à un compromis avec le parti à la rose.

À la recherche d'une dissolution

Il s'agit, a détaillé Jean-Philippe Tanguy, d'obtenir "une dissolution pour que nous puissions changer la politique".

Le député d'extrême droite a renouvelé la demande de Marine Le Pen au chef de l'État de ne pas "faire perdre un temps précieux" mais de procéder à "une dissolution ultrarapide" pour "qu'on ait le temps, nous, si nous gagnons les élections avec Jordan Bardella, de proposer un autre budget et un redressement national".

François Bayrou doit demander lundi à l'Assemblée nationale un vote de confiance sur la base notamment d'un effort budgétaire de 44 milliards d'euros en 2026. La gauche, l'extrême droite, le petit groupe indépendant Liot en majorité, et quelques députés LR ont déjà annoncé qu'ils ne la lui accorderaient pas, rendant inéluctable sa chute.