Prudence en Europe avant la Fed

(AOF) - En recul hier, les marchés actions européens sont attendus sur une note prudente avant le verdict de ce soir de la décision de politique monétaire de la Fed. Les investisseurs s'attendent à une reprise de la baisse des taux directeurs après une pause de neuf mois. La conférence de presse de Jerome Powell sera particulièrement scrutée. Les politiques monétaires du Canada et du Brésil figurent également au menu du jour. L'inflation en août dans la zone euro sera dévoilée dans la matinée. Côté valeurs, Sodexo a renouvelé son partenariat avec Shell.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Assystem

Assystem a dévoilé des comptes semestriels plutôt encourageants. Sur les six premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires a progressé de 8,3 %, à 326,4 millions d'euros. Parallèlement, le résultat opérationnel d'activité a augmenté de 10,2 %, pour s'élever à 20,4 millions d'euros, grâce à la contribution de l'international à marge plus élevée. Enfin, seule ombre au tableau, le résultat net consolidé est passé de 5 à 4,3 millions d'euros, mais cette dégradation est liée à un effet de base négatif avec une situation de trésorerie positive au premier semestre 2024 avec la cession de Framatome.

Boa Concept

Boa Concept a fait état d'un chiffre d'affaires de 10,9 millions d'euros au premier semestre 2025, en croissance de 22 % en rythme annuel. L'éditeur et fabricant de solutions intelligentes, robotiques et connectées dédiées à l'intralogistique a été porté par des synergies renforcées entre ses filiales, une dynamique commerciale soutenue et une première percée sur le marché canadien. Sur la période, la société a réalisé 56 % de son chiffre d'affaires hors de France, notamment en Allemagne et en Belgique.

Figeac Aero

Figeac Aero a initié un accord avec un nouveau client : Safran Electrical & Power pour la production de pièces de systèmes électriques aéronautiques, pour un montant pouvant aller jusqu’à 4 millions d’euros. Figeac Aero sera chargé de produire deux ensembles de pièces en titane et en acier inoxydable, intégrant des équipements de motorisation et de génération électrique, dont notamment des arbres de torsion. Avec ce contrat, Figeac Aero a déjà sécurisé plus de 48 % de son objectif de chiffre d’affaires annuel issu de nouvelles affaires à l’horizon mars 2028.

Sodexo

Sodexo et Shell renouvellent leur collaboration pour cinq ans pour la gestion des services sur le lieu de travail de 41 sites répartis dans 19 pays - bureaux, raffineries, sites offshore, bases-vie - chacun présentant des besoins spécifiques. Depuis le début de leur collaboration en 2020, Sodexo et Shell ont construit une relation solide, fondée sur l'amélioration continue de la qualité des services.

Les chiffres macroéconomiques

En rythme annuel, l'inflation au Royaume-Uni s'élève en août à 3,8% en ligne avec les attentes après 3,8% en juillet. En rythme mensuel, l'inflation ressort à 0,3% comme annoncé après une hausse de 0,1% le mois précédent. L'IPC core s'élève à 3,6% en août, en rythme annuel contre un consensus de 3,7% après 3,8% en juillet.

L'inflation en août en zone euro sera publiée à 11h00.

Aux Etats-Unis, les permis de construire et mises en chantier en août seront communiqués à 14h30 avant l'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole à 16h30 et la décision de politique monétaire de la Fed.

Vers 8h30, l'euro cède 0,08% à 1,1854 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont terminé dans le rouge à la veille de la décision de politique monétaire de la Fed. Les investisseurs s'attendent à une probable reprise de la baisse des taux directeurs après une pause de neuf mois. En Allemagne, le moral des investisseurs en septembre s'est amélioré. Côté valeurs, BNP Paribas a reculé après avoir dévoilé sa trajectoire de rentabilité pour 2028. VusionGroup a flambé dans le sillage du relèvement de ses perspectives annuelles. Après six séances de suite en hausse, le CAC 40 a perdu 1% à 7818 points et l'EuroStoxx 50 a reculé de 1,26% à 5371 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé sur une note négative à la veille de la décision de politique monétaire de la Fed. Les investisseurs s'attendent à une probable reprise de la baisse des taux directeurs après une pause de neuf mois. La conférence de presse de Jerome Powell mercredi soir sera particulièrement scrutée. La production industrielle en août est ressortie supérieure aux attentes à l'instar des ventes au détail. Le Dow Jones s'est replié de 0,27% à 45757 points et le Nasdaq s'est effrité de 0,07% à 22333 points.