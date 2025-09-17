General Mills: Ventes au T1 au-dessus des attentes, objectifs annuels confirmés

Des boîtes de Cheerios, propriété de General Mills, sont visibles dans un magasin à Manhattan, New York

General Mills a légèrement dépassé les estimations de ventes au premier trimestre mercredi, les réductions de prix effectuées par le passé sur certains produits ayant stimulé la demande, tout en confirmant ses objectifs annuels.

Les ventes du premier trimestre se sont élevées à 4,52 milliards de dollars, tandis que les analystes tablaient sur 4,51 milliards de dollars (3,82 milliards d'euros), selon les données LSEG.

Le groupe, propriétaire de Pillsbury, Cheerios et Häagen-Dazs, a maintenu ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels.

General Mills s'attend à ce que le bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'année baisse de 10% à 15% et que les ventes nettes organiques s'établissent entre une baisse de 1% et une hausse de 1%.

La société a toutefois déclaré que la croissance par catégorie sera probablement inférieure à ses objectifs à long terme dans un contexte défavorable à la consommation.

(Rédigé par Anuja Bharat Mistry et Sanskriti Shekhar à Bangalore ; version française Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)