SPIE Nucléaire nomme Julien Durand directeur opérationnel ingénierie
information fournie par Zonebourse 17/09/2025 à 14:43
Cette direction couvre tout le cycle de vie des installations nucléaires, de la conception aux interventions sur sites, notamment dans le cadre du grand carénage des centrales EDF.
Julien Durand a rejoint SPIE en 2011 et occupé plusieurs fonctions opérationnelles avant de diriger les installations électriques générales à Marseille. Avec cette nouvelle fonction, il rejoint le comité de direction placé sous la responsabilité d'Arnaud Snykerque, directeur général.
Il déclare vouloir 'poursuivre le développement des compétences techniques des équipes et répondre efficacement aux besoins des clients afin d'accélérer la transition énergétique'.
Valeurs associées
|47,8600 EUR
|Euronext Paris
|+0,46%
