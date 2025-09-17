 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 810,82
-0,09%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

SPIE Nucléaire nomme Julien Durand directeur opérationnel ingénierie
information fournie par Zonebourse 17/09/2025 à 14:43

SPIE Nucléaire annonce la nomination de Julien Durand comme directeur opérationnel de la direction ingénierie électricité, contrôle-commande et protection incendie.
Cette direction couvre tout le cycle de vie des installations nucléaires, de la conception aux interventions sur sites, notamment dans le cadre du grand carénage des centrales EDF.

Julien Durand a rejoint SPIE en 2011 et occupé plusieurs fonctions opérationnelles avant de diriger les installations électriques générales à Marseille. Avec cette nouvelle fonction, il rejoint le comité de direction placé sous la responsabilité d'Arnaud Snykerque, directeur général.

Il déclare vouloir 'poursuivre le développement des compétences techniques des équipes et répondre efficacement aux besoins des clients afin d'accélérer la transition énergétique'.

Valeurs associées

SPIE
47,8600 EUR Euronext Paris +0,46%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank