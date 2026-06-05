Prudence en Europe avant l'emploi américain

Au lendemain d'une hausse, la prudence reprend le dessus sur les grandes places européennes. Le CAC 40, qui a rebondi la veille de 1,15%, grappille actuellement 0,10%, à 8 252 points. De son côté, le DAX 40 à Francfort cède 0,20%, et à Londres, le FTSE 100 perd 0,11%.

Les yeux des investisseurs sont toujours rivés sur le Moyen-Orient, où des avancées entre les belligérants sur un accord sont espérées. Toutefois, le cessez-le-feu entre le Liban et Israël n'est pas franchement respecté. L'Etat hébreux a émis un ordre d'évacuation à destination des habitants de plusieurs villages dans le sud du Liban, selon le quotidien Haaretz.

De son côté, selon Reuters, Donald Trump aurait indiqué qu'il n'avait pas besoin d'un accord avec l'Iran pour récupérer l'uranium enrichi qui se trouve sur le territoire de la République islamique.

En attendant des avancées sur ce dossier, les investisseurs font également preuve de prudence dans l'attente de la publication, à 14h30, du rapport mensuel sur l'emploi, un indicateur toujours très suivi. Environ 85 000 créations d'emplois sont attendues pour mai, loin des 115 000 enregistrées en avril, nombre qui pourrait toutefois être révisé à la hausse comme à la baisse.

Du côté des matières premières, les cours du pétrole sont en léger repli. A New York, le WTI recule de 0,53%, à 92,45 dollars, et à Londres, le Brent de la mer du Nord cède 0,28%, à 94,78 dollars.

Sur le marché des devises, l'euro s'apprécie face au billet vert ( 0,22%) et s'échange contre 1,1638 dollar.

Au niveau des valeurs, l'actualité n'est pas très dense ce vendredi.

Airbus ( 0,53%) a annoncé la livraison de 81 avions en mai, soit une hausse de 59% par rapport au même mois de l'année 2025. Depuis le début de l'année, l'avionneur a engrangé 815 commandes brutes, soit 762 commandes nettes après prise en compte des annulations. Il maintient son objectif de 870 livraisons pour l'ensemble de l'exercice 2026.

Getlink ( 0,55%), la maison mère d'Eurotunnel, Europorte et Eleclink, indique que son service de navettes LeShuttle a transporté 203 872 véhicules de tourisme sous la Manche au mois de mai, en hausse de 4% par rapport au même mois de 2025. En revanche, son service LeShuttle Freight a transporté 95 641 camions le mois dernier, impliquant une baisse de 2% par rapport à mai 2025.

Miliboo ( 13,77%) a terminé son exercice 2025-2026 sur un chiffre d'affaires record de 44 millions d'euros, en hausse de 13% par rapport à l'exercice précédent. Le spécialiste de l'ameublement signe ainsi la meilleure performance commerciale de son histoire.

Givaudan ( 1,20%) a indiqué avoir conclu un accord pour acquérir une participation majoritaire dans Eurofragance, une maison de parfums basée à Barcelone, en Espagne, dans le cadre d'une transaction dont les termes n'ont pas été divulgués.