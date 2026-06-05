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USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
information fournie par Reuters 05/06/2026 à 11:28

Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,19% pour le Dow Jones .DJI mais en baisse de 0,43% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,96% pour le Nasdaq.

* SECTEUR TECHNOLOGIQUE - Les fabricants américains de puces restent dans le viseur des investisseurs vendredi après que BROADCOM AVGO.O a perdu plus de 12% la veille, ses résultats ayant déçu les investisseurs, qui s'attendaient à forte hausse de la demande pour ses puces d'IA sur mesure.

* LULULEMON LULU.O recule de 14,4% en avant-Bourse, la société ayant revu à la baisse jeudi soir sa prévision de bénéfice pour l'année en cours et a publié des résultats pour le deuxième trimestre bien inférieurs aux attentes.

* TESLA TSLA.O - JP Morgan a relevé la recommandation sur le titre à "neutre" contre "sous-pondérer", soulignant que la valorisation du constructeur de véhicules électriques dépend de plus en plus de son engagement en faveur de la conduite autonome et de la robotique, plutôt que de ses résultats à court terme.

* BOEING BA.N prévoit d'augmenter la production de son avion 737 au-delà de l'objectif officiel de 63 unités par mois, a rapporté jeudile site Air Current.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Benoit Van Overstraeten)

Véhicules électriques

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BROADCOM
418,9100 USD NASDAQ -12,59%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
51 561,93 Pts Index Ex +1,73%
LULULEMON ATHL
124,9200 USD NASDAQ -0,88%
S&P 500 INDEX
7 584,31 Pts CBOE +0,41%
TESLA
418,4500 USD NASDAQ -1,24%
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