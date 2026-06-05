Zone euro: Recul inattendu du PIB au 1er trimestre

Des drapeaux de l'Union européenne

‌L'économie de la ​zone euro s'est contractée au premier trimestre ​2026, contrairement aux estimations, ​selon les ⁠chiffres définitifs publiés ‌vendredi par Eurostat

Le PIB du bloc ​a ‌reculé de 0,2% ⁠entre janvier et fin mars par ⁠rapport au ‌quatrième trimestre 2025 (+0,2%), ⁠alors que ‌les données ⁠préliminaires montraient une hausse ⁠de ‌0,1%.

Sur un an, le ​PIB ‌a progressé de 0,3%, après un ​gain de 1,3% ⁠le trimestre précédent, et moins que prévu initialement (+0,8%).

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin ​Turpin)