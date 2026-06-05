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Zone euro: Recul inattendu du PIB au 1er trimestre
information fournie par Reuters 05/06/2026 à 11:54

Des drapeaux de l'Union européenne

Des drapeaux de l'Union européenne

‌L'économie de la ​zone euro s'est contractée au premier trimestre ​2026, contrairement aux estimations, ​selon les ⁠chiffres définitifs publiés ‌vendredi par Eurostat

Le PIB du bloc ​a ‌reculé de 0,2% ⁠entre janvier et fin mars par ⁠rapport au ‌quatrième trimestre 2025 (+0,2%), ⁠alors que ‌les données ⁠préliminaires montraient une hausse ⁠de ‌0,1%.

Sur un an, le ​PIB ‌a progressé de 0,3%, après un ​gain de 1,3% ⁠le trimestre précédent, et moins que prévu initialement (+0,8%).

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin ​Turpin)

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2 commentaires

  • 12:05

    Beh ça alors c'est une surprise..

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