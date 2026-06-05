Zone euro: Recul inattendu du PIB au 1er trimestre

Des drapeaux de l'Union européenne
L'économie de la zone euro s'est contractée au premier trimestre 2026, contrairement aux estimations, selon les chiffres définitifs publiés vendredi par Eurostat
Le PIB du bloc a reculé de 0,2% entre janvier et fin mars par rapport au quatrième trimestre 2025 (+0,2%), alors que les données préliminaires montraient une hausse de 0,1%.
Sur un an, le PIB a progressé de 0,3%, après un gain de 1,3% le trimestre précédent, et moins que prévu initialement (+0,8%).
(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)
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