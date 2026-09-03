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Prudence en Europe avant l'emploi américain
information fournie par Zonebourse 03/09/2026 à 12:04
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Les marchés actions européens évoluent majoritairement dans le rouge jeudi à la mi-journée, à l'exception du FTSE 100 ( 0,10%). Peu avant midi, le CAC 40 cède 0,26% à 8 259 points, tandis que l'Euro Stoxx 50 recule de 0,08% et le DAX de 0,41%.

À Paris, Publicis ( 3,44%) et Legrand ( 2,64%) se hissent en tête du CAC 40. Le géant de la communication est porté par le gain du budget publicitaire mondial de PepsiCo, tandis que le spécialiste des infrastructures électriques bénéficie d'un relèvement de recommandation de Deutsche Bank, désormais à l'achat sur le titre.

À l'autre extrémité du palmarès, le secteur du luxe est sous pression. Kering (-3,10%), Hermès (-2,87%) et LVMH (-2,24%) accusent les plus fortes baisses de l'indice parisien dans le sillage d'un point d'activité sans surprise de l'horloger Watches of Switzerland, qui distribue notamment la marque Rolex. Hier, les analystes de Bernstein avaient publié une note sectorielle exprimant leur prudence devant le risque d'un énième faux espoir de reprise en Chine.

Sur le SBF 120, Soitec s'envole de 12% et prend la tête de l'indice. Le fabricant de substrats semi-conducteurs a relevé mercredi soir, pour la deuxième fois en six semaines, sa prévision de croissance du chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre de son exercice 2026-2027, soutenu par une forte demande pour ses substrats photoniques.

Un certaine prudence reste de mise sur les marchés à la veille de données très attendues sur l'emploi américain, qui pourraient peser dans les anticipations concernant la trajectoire des taux de la Fed. Les tensions géopolitiques entre l'Iran et les États-Unis contribuent également à maintenir les cours du pétrole à des niveaux élevés, le Brent s'adjugeant 1,26% à 96,39 dollars le baril.

Sur le front macroéconomique, les dernières enquêtes PMI livrent un tableau contrasté. En France, l'indice PMI composite est ressorti à 48,5 en août, contre 49,4 en juillet et une estimation préliminaire de 48,8, confirmant la contraction de l'activité.

En Allemagne, le PMI composite s'est en revanche amélioré à 51,8 en août, après 51,3 en juillet et contre 51 attendu. L'indice des services s'est toutefois légèrement replié à 49,7, contre 49,8 le mois précédent.

À l'échelle de la zone euro, l'activité dans les services a conservé une dynamique globalement stable en août. L'indice PMI du secteur s'est établi à 51,6, quasiment inchangé par rapport aux 51,7 enregistrés en juillet.

Sur le marché des changes, l'euro avance de 0,17% à 1,1605 dollar.

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