Prudence attendue en Europe, les publications d'entreprises reprennent

En belle hausse hier, les grandes places financières européennes devraient marquer le pas ce matin à l'ouverture. Selon les futures sur indices, le CAC 40 devrait céder environ 0,35%, et le DAX 40 est attendu en baisse de près de 0,30%.

Pour la première séance de la semaine, les indices ont profité d'une accalmie au niveau des rendements obligataires, notamment en France. Hier soir, au moment de la clôture, le rendement de l'emprunt d'Etat à 10 ans français s'affichait à 4,91%, contre 5,15% jeudi soir, au plus haut depuis 2002.

Cette détente des taux, principalement pour la France, est venue de la décision de Moody's, vendredi soir, de ne pas toucher à la note de crédit de long terme du pays, alors que la plupart des intervenants tablait sur une dégradation. Dans son rapport, l'agence de notation relève qu'outre une économie riche et diversifiée, le pays fait face à un endettement élevé et croissant, ainsi qu'à une dégradation des indicateurs de soutenabilité de la dette. Dans son scénario central, malgré un mouvement de contestation sociale, un budget permettant de réduire le déficit sera adopté pour 2027, éventuellement par voie d'ordonnance.

L'autre élément qui a permis à la Bourse de Paris et à ses consoeurs européennes de rebondir hier, a été le repli des cours du pétrole. Ce matin, le prix du WTI à New York recule de 0,22%, à 101,21 dollars, et le Brent de la mer du Nord avance de 0,12%, à 115,30 dollars.

A la veille d'une séquence de trois jours marquée par la décision des trois plus grandes banques centrales (américaine, européenne et japonaise, mercredi, jeudi et vendredi) les investisseurs auront plusieurs statistiques à se mettre sous la dents. A 8h45, ils prendront connaissance de la confiance des consommateurs français au mois d'octobre, puis à 13h, il y aura un indicateur sur l'immobilier aux Etats-Unis et les commandes de biens durables. Enfin, à 15h, l'attention se portera sur les ventes de logements neufs toujours au pays de l'Oncle Sam.

L'actualité micro-économique également chargée

Du côté des sociétés, avant la publication de poids lourds de la cote américaine à partir de mercredi (Alphabet, la maison-mère de Google et Microsoft mercredi et Amazon jeudi), de nombreuses sociétés se sont pliées à cet exercice.

En Europe, ce matin, il faudra se concentrer sur une actualité plutôt dense.

A Paris, Exosens a enregistré une nette accélération de sa croissance au troisième trimestre, avec un chiffre d'affaires en hausse de 23,5% ( 20,5% à périmètre et taux de change constants, PCC), contre 11,4% à PCC au premier semestre. Sur les neuf premiers mois de l'exercice, l'activité du groupe de haute technologie a progressé de 18% ( 14,4% à PCC) pour atteindre 386,9 millions d'euros.

Orange a affiché des résultats financiers en nette progression au titre du troisième trimestre 2026. En outre, le groupe a revu à la hausse l'une de ses prévisions annuelles et l'EBITDAaL est désormais attendu en croissance de plus de 4,5% en 2026 (contre plus de 4% visé auparavant).

Maisons du Monde a annoncé que John Browett, actuel président du conseil d'administration, cumulera cette fonction avec celle de directeur général, le temps que le processus de recrutement d'un nouveau directeur général, lancé par le conseil d'administration, aboutisse.

Le laboratoire AstraZeneca a mis à jour le calendrier prévisionnel des premiers résultats d'un essai clinique de phase 3, a annoncé Innate Pharma. Initialement espérées au second semestre 2026, les données sont désormais attendues au premier semestre 2027.

Memscap, le spécialiste des capteurs de pression de haute précision et de forte stabilité, a dévoilé une nette accélération de son activité au troisième trimestre, reflétant la dynamique de croissance de l'ensemble des activités du Groupe, particulièrement soutenue dans les secteurs aéronautique et médical.

Ailleurs en Europe, Pharming Group a enregistré un chiffre d'affaires de 117,6 millions d'euros, en hausse de 21% sur un an, grâce à ses deux produits phares Ruconest et Joenja. Le bénéfice net trimestriel a quasiment triplé, s'établissant à 22,4 millions de dollars contre 7,5 millions un an plus tôt.

Au troisième trimestre, Novartis a réalisé un chiffre d'affaires net de 14,5 milliards de dollars, en hausse de 4% (à taux de change constants). La dynamique des volumes a permis de compenser l'impact de la concurrence des génériques et une légère érosion des prix. Le groupe a relevé son objectif annuel de résultat opérationnel de base.