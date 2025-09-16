Prudence attendue des marchés européens, BNP Paribas optimiste

(AOF) - Les Bourses européennes sont attendues sur une note prudente à l'ouverture de la séance ce mardi. Aujourd'hui démarre le premier jour de la réunion politique monétaire de la Fed. Les investisseurs anticipent une baisse de 25 points de base des taux directeurs, ce qui serait une première depuis neuf mois. Avant l'ouverture des marchés, BNP Paribas a annoncé anticiper un résultat net supérieur à 12,2 milliards d’euros en 2025, suite à ses solides performances opérationnelles affichées au deuxième trimestre. La banque a aussi confirmé sa trajectoire de croissance avec un ROTE de 12% en 2026.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

BNP Paribas

Les solides performances opérationnelles au second trimestre et la bonne dynamique de croissance enclenchée en 2025 ont permis au groupe BNP Paribas de préciser un objectif de résultat net supérieur à 12,2 milliards d’euros en 2025 et de confirmer sa trajectoire de croissance avec un ROTE (rendement des capitaux propres tangibles) de 12% en 2026, clôturant ainsi le plan 2022-2026. La banque annoncera ensuite début 2027 le plan moyen terme 2027-2030. Elle ambitionne déjà un ROTE de 13% dès 2028, à mi-parcours de ce futur plan.

Exail

Au premier semestre 2025, les revenus d'Exail Technologies ont progressé de 35% à 220 millions d'euros. La forte croissance du chiffre d'affaires a généré une croissance significative de l'Ebitda courant : +45% à 44 millions d'euros. La marge d'Ebitda courant du groupe progresse de 1,3 point par rapport au premier semestre 2024 et s'établit à 20%. Sur ce premier semestre, le résultat opérationnel s'établit à 14 millions d'euros contre 4 millions d'euros il y a un an. Le groupe affiche un bénéfice net de 3 millions d'euros contre une perte de 5 millions d'euros un an avant.

Streamwide

Streamwide a dévoilé ses résultats semestriels au 30 juin, faisant ressortir un résultat net de 2,12 millions d'euros en croissance de 42%. Le spécialiste des solutions logicielles de communications et d'activités critiques a vu son Ebitda progresser de 35% à 6,35 millions d'euros. Le chiffre d'affaires s'élève à 11,46 millions d'euros en amélioration de 24%. La trésorerie nette est de 8,1 millions d'euros et augmente de 1,2 million d'euros au 30 juin 2025 par rapport au 31 décembre 2024.

VusionGroup

VusionGroup a rehaussé ses objectifs 2025 à l'occasion de la publication de ses résultats semestriels solides. Le spécialiste des solutions de digitalisation du commerce cible désormais une marge d’Ebitda ajusté en croissance de 200 à 300 points de base par rapport à 2024 contre de 100 à 200 points de base précédemment. En données ajustées, le chiffre d'affaires est anticipé à 1,5 milliard d'euros contre 1,4 milliard d'euros auparavant.

Les chiffres macroéconomiques

En Allemagne, l'indice Zew du sentiment des économiques des investisseurs en septembre sera publié à 11h.

Les données sur la production industrielle en juillet en zone euro seront publiées à 11h.

Aux Etats-Unis, les données sur les ventes au détail en août et celles sur les prix des importations en août seront publiées à 14h30.

Aux Etats-Unis, les données sur la production industrielle et taux d'utilisation des capacités de production en août seront publiées à 15h15.

Aux Etats-Unis, l'indice NAHB de la confiance des constructeurs immobiliers en septembre et les données sur les stocks des entreprises en juillet seront connus à 16h.

Vers 8h30, l'euro gagne 1,24% à 1,1787 dollar.

Hier à Paris

Les indices européens - Londres faisant exception - ont démarré dans le vert une semaine, qui sera animée par les Banques centrales, Fed en tête. " Validera-t-elle avec ses commentaires le scénario du marché de 3 baisses d'ici décembre ? " est la principale interrogations des investisseurs. La dégradation d'un cran, à A+ par Fitch de la note de la France était largement anticipée par les marchés. A Paris, Rubis a flambé grâce à des rumeurs de rachat. Le principal indice parisien a gagné 0,92% à 7896,93 points et l'EuroStoxx50 s'est adjugé 0,88% à 5438,22 points.

Hier à Wall Street

Les Bourses américaines ont clôturé dans le vert. Les investisseurs ont rapidement digéré la baisse supérieure aux attentes de l’indice manufacturier Empire State du mois de septembre. Leurs regards sont désormais tournés vers la réunion de politique monétaire de la Fed qui se tiendra mardi et mercredi. Ils anticipent une baisse de 25 points de base des taux directeurs, ce qui serait une première depuis décembre 2024. A la clôture, le S&P 500 a gagné de 0,47%, à 6 615 points et le Nasdaq Composite a progressé de 0,94%, à 22 348 points, soit deux nouveaux records en séance.