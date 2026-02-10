 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Prudence à Wall Street après le rebond
information fournie par Zonebourse 10/02/2026 à 14:42

Après deux séances consécutives de hausse, dont des rebonds d'environ 2% vendredi, les indices américains devraient se montrer plus prudents à l'ouverture aujourd'hui, d'autant que le Dow Jones vient de battre deux fois de suite son record historique en clôture.

Selon les futures sur indices, le Dow Jones, le Nasdaq Composite et le S&P 500 devraient tous débuter la journée sur des variations comprises entre -0,09 et -0,05 %.

Les investisseurs devraient éviter de prendre trop de risques avant plusieurs statistiques d'importance cette semaine. Mercredi, ils prendront connaissance du rapport mensuel sur l'emploi américain de janvier, dont la publication a été retardée en raison du mini-shutdown qui a touché les Etats-Unis. Il y a aura également vendredi les chiffres de l'inflation américaine, toujours pour le mois de janvier.

Les intervenants vont donc se contenter aujourd'hui des ventes au détail de décembre qui sont ressorties stables, alors que les analystes tablaient sur une progression de 0,4%, après une hausse de 0,6% en novembre.

Ils ont également déjà pris connaissance de l'indice des prix à l'importation qui a augmenté de 0,1%, conformément aux prévisions. Un mois plus tôt, il avait connu une croissance de 0,4%. De son côté, l'indice des prix à l'exportation a augmenté de 0,3%, là où une hausse de 0,1% était attendue. En novembre, il avait progressé de 0,5%.

Plus tard dans l'après-midi (16h), il y aura les stocks des entreprises.

Les entreprises toujours sur le devant de la scène

Au niveau des résultats de sociétés, The Coca Cola Company a dévoilé un bénéfice par action en comparable en augmentation de 6%, à 5,08 dollars au titre du quatrième trimestre 2025, soit 4% au-dessus des attentes du consensus.

De son côté, DuPont de Nemours a vu son bénéfice ajusté par action progresser de 18%, à 0,46 dollar, sur les trois derniers mois de l'année.

Marriott est attendu dans le vert à New York. Le groupe hôtelier a vu son bénéfice net ajusté ressortir à 2,742 milliards de dollars, en progression de 3% sur l'exercice 2025.

Hors résultats, Carlyle va prendre une participation majoritaire au capital de Nido Home Finance, afin de refléter l'engagement du groupe dans le secteur du financement immobilier en forte croissance en Inde.

Enfin, Oracle a annoncé de nouveaux agents d'IA basés sur des rôles au sein d'Oracle Fusion Cloud Applications "afin d'aider les organisations à offrir des expériences client (CX) intelligentes à grande échelle".

Sur le marché des devises, le dollar est quasi-stable face à la monnaie unique ( 0,01%) et se négocie à 0,8401 euro.

Le Bitcoin recule de 1,68%, à 68 945 dollars.

En ce qui concerne les métaux précieux, l'or et l'argent sont en légère hausse ( 0,21 et 0,10%) et leur once respective est à 5 041 et 81,88 dollars.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank