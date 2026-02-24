Protara dégringole, les données sur les médicaments anticancéreux n'ayant pas répondu aux attentes des investisseurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 février - ** Les actions de Protara Therapeutics

TARA.O chutent de 15,8 % à 6,25 $ dans les échanges de pré-marché

** Le développeur de médicaments, tard lundi, a déclaré que son traitement du cancer de la vessie, TARA-002, a montré que 68% des patients n'avaient aucun signe de cancer à six mois, mais seulement 33% à 12 mois, dans un essai en cours à mi-parcours

** Les données à 12 mois semblent être "immatures" et la déception provient du petit nombre de patients, a déclaré Stacy Ku, analyste chez TD Cowen

** Les données à six mois étaient basées sur 22 patients évaluables, alors que seuls 15 patients étaient évaluables à 12 mois

** "Le CRR à 12 mois est un peu inférieur aux attentes des investisseurs, qui tablaient sur un CRR de plus de 40 %", a déclaré Stacy Ku, ajoutant que "la déception à court terme des investisseurs pourrait être une opportunité d'achat"

** TARA a chuté de 4,5 % en 2025