Prosus vend à Uber une participation de 4,5 % dans Delivery Hero

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
L'investisseur technologique néerlandais Prosus PRX.AS a déclaré vendredi qu'il avait accepté de vendre sa participation de 4,5 % dans Delivery Hero DHER.DE à Uber
UBER.N pour 20 euros (23,56 $) par action.
(1 dollar = 0,8488 euro)
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