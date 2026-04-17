information fournie par Reuters • 17/04/2026 à 08:06

Prosus vend à Uber une participation de 4,5 % dans Delivery Hero

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'investisseur technologique néerlandais Prosus PRX.AS a déclaré vendredi qu'il avait accepté de vendre sa participation de 4,5 % dans Delivery Hero DHER.DE à Uber

UBER.N pour 20 euros (23,56 $) par action.

(1 dollar = 0,8488 euro)