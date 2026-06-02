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Prosus pourrait accroître sa participation dans Delivery Hero, le titre bondit
information fournie par Zonebourse 02/06/2026 à 12:13

Le groupe néerlandais d'investissement dans la high-tech s'adjuge près de 10% et prend la tête de l'Euro Stoxx 50, porté par des informations du Financial Times selon lesquelles Prosus envisagerait de renforcer sa participation dans Delivery Hero. Citant des sources proches du dossier, le quotidien britannique indique que le groupe aurait entamé des discussions avec plusieurs investisseurs afin d'évaluer les conditions d'une éventuelle acquisition de titres supplémentaires.

La Commission européenne a indiqué vendredi avoir accordé à Prosus un délai supplémentaire pour réduire sa participation dans Delivery Hero, à la suite d'une demande formulée par Naspers, sa maison mère. Bruxelles a toutefois rappelé que le groupe sud-africain devait encore satisfaire pleinement aux engagements pris dans le cadre de l'opération.

Selon le Financial Times, cette prolongation pourrait offrir à Prosus une plus grande marge de manoeuvre pour renforcer temporairement sa position au capital de Delivery Hero. Une telle stratégie lui permettrait de compliquer une éventuelle offensive d'Uber sur le groupe allemand de livraison de repas ou d'accroître son pouvoir de négociation dans le cadre d'une future transaction. Le quotidien britannique ajoute, citant une source proche du dossier, que Prosus pourrait également voter contre une éventuelle offre du géant américain.

Prosus détient actuellement 16,83% de Delivery Hero, contre 27,4% avant les engagements pris auprès de Bruxelles dans le cadre du rachat de Just Eat Takeaway.

Les analystes de Stifel estiment que le groupe adopte désormais une position plus offensive dans le dossier, tout en maintenant sa recommandation à "conserver" sur le titre.

Depuis le début de l'année, le titre Prosus fléchit de 18%.

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