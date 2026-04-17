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Prosus cède à Uber une participation de 4,5% dans Delivery Hero pour €270 mlns
information fournie par Reuters 17/04/2026 à 09:15

L'investisseur technologique néerlandais Prosus PRX.AS a annoncé vendredi avoir conclu un accord pour céder une participation de 4,5% dans la société allemande Delivery Hero DHER.DE à Uber UBER.N pour environ 270 millions d'euros.

Prosus vend 13,6 millions d'actions de Delivery Hero au prix unitaire de 20 euros, ramenant ainsi sa participation de 26,3% à 21,8%.

Cette cession permet à Prosus de se conformer aux conditions fixées par la Commission européenne pour son acquisition de Just Eat Takeaway, qui exigeaient une réduction de sa participation dans Delivery Hero afin de répondre aux préoccupations en matière de concurrence dans le secteur de la livraison de repas.

Vers 08h07 GMT, le titre Prosus était stable, tandis que Delivery Hero progressait de 1,34%.

(Rédigé par Raechel Thankam Job, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

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