Prophase Labs Inc devrait afficher une perte de 15 cents par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Prophase Labs Inc PRPH.OQ PRPH.O devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires trimestriel lorsqu'elle publiera ses résultats le 12 août (estimés) pour la période se terminant le 30 juin 2025

* La société basée à New York devrait déclarer une augmentation de 43,5% de ses revenus à 3,55 millions de dollars contre 2,47 millions de dollars il y a un an, selon l'estimation d'un analyste, sur la base des données de LSEG.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour Prophase Labs Inc est une perte de 15 cents par action.

* L'estimation moyenne des bénéfices des analystes est restée inchangée au cours des trois derniers mois.

