ProPetro progresse après que JP Morgan a relevé sa note à "surpondérer"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 décembre - ** Les actions du fournisseur de services pétroliers ProPetro PUMP.N ont augmenté de 2,1 % à 11,20 $ avant le marché, après que J.P. Morgan ait relevé la note de l'action de "neutre" à "surpondérer"

** La société de courtage a également augmenté son objectif de prix à 13 $ de 7 $, citant une hausse de 18,5 % par rapport à la clôture de mardi

** JPM indique que ce relèvement est dû au potentiel de croissance significatif du segment PROPWR de PUMP

** "En termes d'évaluation, nous créditons 500 mégawatts de capacité, ce qui équivaudrait à environ 135 millions de dollars d'Ebitda annualisé d'ici le quatrième trimestre de l'année 27, sur la base d'un Ebitda d'environ 275 000 dollars par MW pour l'entreprise" - JPM

** Trois courtiers sur neuf évaluent l'action à "acheter" ou plus et six à "conserver"; leur estimation médiane est de 12 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, les actions de PUMP étaient en hausse de 17,5% depuis le début de l'année