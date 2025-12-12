ProPetro conclut un accord de fourniture d'électricité avec l'unité de Coterra

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fournisseur de services pétroliers ProPetro Holding Corp PUMP.N a annoncé vendredi que son unité énergétique, PROPWR, a signé un accord avec une unité de Coterra Energy CTRA.N pour fournir de l'énergie pour la construction et l'installation de micro-réseaux dans le bassin permien du Nouveau-Mexique.

Les grandes entreprises américaines se tournent de plus en plus vers la production d'électricité sur site et les micro-réseaux pour réduire les coûts de carburant et améliorer la fiabilité, car les contraintes du réseau et la demande croissante d'électricité mettent à rude épreuve les infrastructures locales.

Le déploiement et l'exploitation du projet dans le bassin permien, le plus grand champ pétrolifère des États-Unis, devraient commencer au cours du premier trimestre 2026.

PROPWR a déclaré qu'elle a maintenant plus de 220 mégawatts engagés sous contrat et a passé des commandes pour 190 mégawatts supplémentaires d'équipement.

ProPetro prévoit maintenant des dépenses d'investissement de 250 à 275 millions de dollars en 2026, plus élevées que son estimation précédente de 200 à 250 millions de dollars, en raison des commandes supplémentaires.