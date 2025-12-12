 Aller au contenu principal
ProPetro conclut un accord de fourniture d'électricité avec l'unité de Coterra
information fournie par Reuters 12/12/2025 à 23:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fournisseur de services pétroliers ProPetro Holding Corp PUMP.N a annoncé vendredi que son unité énergétique, PROPWR, a signé un accord avec une unité de Coterra Energy CTRA.N pour fournir de l'énergie pour la construction et l'installation de micro-réseaux dans le bassin permien du Nouveau-Mexique.

Les grandes entreprises américaines se tournent de plus en plus vers la production d'électricité sur site et les micro-réseaux pour réduire les coûts de carburant et améliorer la fiabilité, car les contraintes du réseau et la demande croissante d'électricité mettent à rude épreuve les infrastructures locales.

Le déploiement et l'exploitation du projet dans le bassin permien, le plus grand champ pétrolifère des États-Unis, devraient commencer au cours du premier trimestre 2026.

PROPWR a déclaré qu'elle a maintenant plus de 220 mégawatts engagés sous contrat et a passé des commandes pour 190 mégawatts supplémentaires d'équipement.

ProPetro prévoit maintenant des dépenses d'investissement de 250 à 275 millions de dollars en 2026, plus élevées que son estimation précédente de 200 à 250 millions de dollars, en raison des commandes supplémentaires.

Valeurs associées

COTERRA ENERGY
26,275 USD NYSE -0,79%
Gaz naturel
4,23 USD NYMEX 0,00%
PROPETRO HOLDING
10,235 USD NYSE -8,17%
Pétrole Brent
61,17 USD Ice Europ -0,62%
Pétrole WTI
57,51 USD Ice Europ -0,64%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

