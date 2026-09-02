Proofpoint, filiale de Thoma Bravo, serait en pourparlers pour racheter la société de cybersécurité Varonis, selon une source

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Ajoute des détails et du contexte)
Proofpoint, détenue par Thoma Bravo, est en pourparlers en vue d'acquérir la société de cybersécurité Varonis Systems VRNS.O , a déclaré mercredi à Reuters une source proche du dossier.
L'action de Varonis, dont la capitalisation boursière s'élève à environ 5 milliards de dollars, a bondi de plus de 10 %.
Thoma Bravo a refusé de commenter cette information, tandis que Proofpoint et Varonis n'ont pas immédiatement répondu.
Basée à Miami, Varonis propose des services de cybersécurité, notamment la classification des données et le suivi des comportements, et emploie plus de 2 400 personnes réparties dans 14 bureaux à travers le monde.
En 2021, la société de capital-investissement Thoma Bravo avait conclu un accord en vue d’acquérir Proofpoint et de la retirer de la cote, valorisant l’entreprise à environ 12,3 milliards de dollars.
Les opérations dans le secteur de la cybersécurité ont ralenti ces derniers temps, ce secteur étant considéré comme vulnérable à une restructuration due aux progrès rapides de l’IA.
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