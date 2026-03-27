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Les fonds d'actions américains enregistrent leur plus forte collecte depuis quatre mois
information fournie par Reuters 27/03/2026 à 11:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les fonds d'actions américains ont enregistré de fortes entrées au cours de la semaine du 25 mars, les espoirs de désescalade au Moyen-Orient ayant fait remonter le sentiment après que le président américain Donald Trump a reporté une attaque contre l'infrastructure énergétique iranienne et proposé un accord pour mettre fin à la guerre.

Les investisseurs ont versé un montant net de 37,24 milliards de dollars dans les fonds d'actions américaines, le plus grand afflux hebdomadaire depuis la mi-novembre 2024, mettant fin à une série de trois semaines de ventes nettes, selon les données de LSEG Lipper.

Cependant, le Nasdaq Composite .IXIC , à forte composante technologique, a chuté de plus de 2% jeudi, l'Iran continuant de nier toute négociation avec les États-Unis, renforçant les doutes sur une résolution rapide du conflit qui dure depuis près d'un mois .

Les investisseurs ont acheté des fonds américains à grande capitalisation pour la première fois en sept semaines, ajoutant un montant net de 45,07 milliards de dollars. Les fonds à moyenne et petite capitalisation ont enregistré des sorties nettes de 2,15 milliards de dollars et de 1,24 milliard de dollars, respectivement.

Les fonds sectoriels américains ont enregistré des sorties nettes de 2,9 milliards de dollars, soit le retrait hebdomadaire le plus important depuis le 24 décembre. Les investisseurs ont retiré 1,45 milliard de dollars de la technologie, 974 millions de dollars de l'or et des métaux précieux et 507 millions de dollars de la santé.

Les fonds obligataires américains ont attiré un montant net de 7,56 milliards de dollars, soit une baisse de près d'un tiers par rapport aux 12,05 milliards de dollars enregistrés la semaine précédente.

Les fonds d'obligations de catégorie investissement à court et moyen terme ont attiré un montant net de 2,03 milliards de dollars, le montant le plus faible en trois semaines, tandis que les fonds à revenu fixe nationaux imposables ont enregistré des sorties nettes de 1,11 milliard de dollars.

Les fonds gouvernementaux et de trésorerie de courte à moyenne durée ont reçu un montant net de 9,07 milliards de dollars, leur plus gros achat hebdomadaire depuis au moins mai 2024.

Les fonds du marché monétaire ont enregistré des retraits nets de 57,96 milliards de dollars, les investisseurs ayant mis fin à une série de cinq semaines d'achats nets.

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