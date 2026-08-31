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Prologue va lancer son regroupement d'actions en septembre
information fournie par Zonebourse 31/08/2026 à 08:15
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Conformément à la décision de son AG mixte en date du 25 juin dernier, Prologue annonce la mise en oeuvre du regroupement de ses actions à raison de 100 actions anciennes contre une action nouvelle. Les opérations de regroupement auront lieu du 14 septembre au 14 octobre inclus.

"L'objectif de ce regroupement est d'accompagner l'amélioration de l'image du groupe Prologue, qui poursuit depuis plus de deux ans un plan stratégique volontaire de recentrage industriel et d'amélioration de tous ses ratios financiers", explique la société de services informatiques.

Cette opération sera sans incidence sur la valeur globale des actions Prologue détenues en portefeuille par les actionnaires, exception faite des rompus. L'opération s'accompagnera toutefois d'un nouveau code ISIN (FR001401AOZ5) pour les actions nouvelles issues du regroupement.

Les actionnaires qui ne détiendraient pas un nombre d'actions anciennes correspondant à un nombre entier d'actions nouvelles devront faire leur affaire personnelle de l'achat ou de la vente des actions anciennes formant rompus, afin d'obtenir un nombre d'actions multiple de 100, jusqu'au 14 octobre.

Les actions soumises au regroupement seront admises aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris jusqu'au 14 octobre, dernier jour de cotation, et celles issues du regroupement seront admises sur Euronext Growth Paris à compter du 15 octobre, premier jour de cotation.

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