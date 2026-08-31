Wall Street ouvre dans le rouge, la hausse du pétrole attise les craintes inflationnistes

Un panneau indiquant « Wall Street » près de la Bourse de New York (NYSE) à New York.

La Bourse de New York a ‌ouvert en baisse lundi, la reprise de tirs entre les États-Unis et l'Iran faisant grimper ​le pétrole, tout en accentuant les craintes inflationnistes alors que les perspectives en matière de taux d'intérêt deviennent plus restrictives après le discours du président de la Fed.

Dans les premiers ​échanges, l'indice Dow Jones perd 243,19 points, soit 0,45%, à 53.316,80 points et le Standard & Poor's 500, plus large, ​recule de 0,25% à 7.692,74 points.

Le Nasdaq Composite ⁠cède 0,15%, soit 39,63 points, à 26.362,79 points.

Ces pertes pourraient donner le ton ‌pour le mois de septembre, généralement peu favorable aux actions, et devraient renforcer la pression lors de la réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed) ​le mois prochain.

Selon l'outil CME ‌FedWatch, les opérateurs estiment à près de 60% la probabilité d'une ⁠hausse des taux lors de la réunion de la Fed en septembre.

Il s'agit d'une forte augmentation par rapport aux 41,4% enregistrés il y a une semaine, après que le président ⁠Kevin Warsh a ‌déclaré que les décideurs pourraient devoir augmenter le coût de l'emprunt si ⁠l'inflation ne revenait pas à l'objectif de 2% fixé par la banque centrale.

En plus ‌de la politique monétaire, les marchés font face à une hausse des cours ⁠pétroliers, engendrée par une reprise des tirs entre l'Iran et les ⁠États-Unis au Moyen-Orient.

Par conséquent, ‌le Brent avance de 2,88% à 90,64 dollars le baril et le brut léger américain (West ​Texas Intermediate, WTI) prend 2,72% à 85,68 ‌dollars.

Cette reprise des hostilités, pour la première fois depuis juillet dans un conflit qui est entré dans son ​septième mois, vient jeter une ombre de plus sur les craintes inflationnistes.

Aux valeurs, Pinterest recule de 4% après que la plateforme de partage d'images a annoncé le départ ⁠de sa directrice financière, Julia Donnelly, tout en lançant une recherche externe pour pourvoir le poste.

Le spécialiste dans le courtage d'assurance Aon perd 4,7% à la suite de l'annonce du rachat de son concurrent USI Insurance Services dans le cadre d'une transaction de 17 milliards de dollars (14,66 milliards d'euros).

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(Rédigé par Coralie Lamarque, ​édité par Benoit Van Overstraeten)