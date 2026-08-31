Decathlon lorgne Sport 2000 France dans un marché toujours plus concentré

( Belga / JAMES ARTHUR GEKIERE )

Decathlon veut acquérir 50% de Sport 2000 France, ont annoncé lundi les deux entreprises concurrentes, dont le rapprochement pourrait rebattre les cartes du marché de l'équipement sportif, déjà bouleversé par le rachat de dizaines de magasins Go Sport par Intersport en 2023.

Numéro un français du secteur, Decathlon a signé avec Céraclès Coopérative, ancien groupe Sport 2000 France, une lettre d'intention en vue de cette opération, dont le montant n'a pas été dévoilé.

Cette prise de participation pourrait être finalisée "courant 2027", sous réserve du feu vert de l'Autorité de la concurrence, a précisé à l'AFP Bastien Grandgeorge, directeur général de Decathlon France.

Decathlon ne rachèterait pas directement les magasins Sport 2000 dans l'Hexagone, qui resteraient indépendants, mais s'emparerait de la moitié de leur centrale chargée d'organiser l'activité commune.

Cette centrale mutualise notamment les achats, la construction de l'offre, la logistique et le marketing, sans posséder elle-même les points de vente.

Elle est aujourd'hui entièrement détenue par Céraclès, coopérative appartenant aux entrepreneurs qui exploitent les magasins de ses différentes enseignes.

Combler un "trou dans la raquette"

Pour Decathlon, l'intérêt de l'opération semble moins résider dans le poids financier de cette centrale (98 millions d'euros de chiffre d'affaires et seulement 215.000 euros de bénéfice net en 2025) que dans la place stratégique que gagnerait le fleuron de la galaxie Mulliez (Auchan, Leroy Merlin) au sein du réseau Sport 2000 en France.

Car les deux groupes ne couvrent pas le territoire de la même manière. Sport 2000 est davantage implanté dans les zones rurales et surtout dans les stations de montagne, où Decathlon, avec ses magasins de plus grand format, est quasiment absent.

Ce rapprochement permettrait à Decathlon d'être "encore plus en proximité à des endroits où nous n'étions pas présents", a souligné Bastien Grandgeorge.

Selon ce dirigeant, le projet vise à conjuguer les "forces mutuelles" du modèle intégré de Decathlon, concepteur de ses propres produits via des marques comme Quechua, avec le modèle coopératif de Céraclès.

Cette complémentarité pourrait se traduire par l'arrivée de produits des marques de Decathlon dans les rayons de certains magasins Sport 2000, venant combler un "trou dans la raquette" de leur offre, a expliqué le président de Céraclès, Thierry Lavigne.

Chaque commerçant resterait toutefois libre de proposer ou non ces produits, assurent les deux groupes, qui excluent toute disparition ou transformation des enseignes de Céraclès.

Les partenaires envisagent également d'autres coopérations dans le commerce en ligne et les services, comme la location de matériel de ski - un créneau historique de Sport 2000 - ou la réparation de vélos via Mondovélo, une autre marque de la coopérative.

Un rapprochement sous surveillance

Mais le projet devra surtout convaincre l'Autorité de la concurrence.

Lorsqu'elle avait autorisé début 2024 la reprise de sept magasins Go Sport par un adhérent d'Intersport, l'Autorité avait notamment écarté le risque d'atteinte à la concurrence en observant que Decathlon et Sport 2000 continueraient d'assurer une pression concurrentielle.

Dans cinq des six zones de chalandise où les activités se chevauchaient, ces deux enseignes seraient "en mesure de concurrencer et de discipliner la nouvelle entité", estimait-elle.

A l'époque, l'Autorité avait calculé que Decathlon concentrait à lui seul plus de 50% du marché national des grandes surfaces spécialisées dans le sport, en se basant sur une définition stricte excluant le commerce en ligne.

L'entrée de Decathlon à 50% dans la centrale de Sport 2000 l'obligera à réexaminer ce raisonnement, même si les magasins demeureront juridiquement indépendants.

L'annonce de ce projet de rapprochement survient alors que les ventes des magasins du réseau Céraclès déclinent. En 2025, ses 732 magasins ont cumulé 788 millions d’euros de chiffre d'affaires, en baisse de 5% sur un an, alors que le réseau comptait pourtant 30 points de vente de plus.

Outre Sport 2000 et Mondovélo, le réseau comprend les marques S2 Sneakers Specialist, WAS We Are Select ou Ekosport Rent.

Anticipant un nouveau recul, Céraclès table sur seulement 768 millions d'euros de ventes en 2026, mais maintient son ambition de porter son réseau à 1.000 magasins d'ici 2030.

Decathlon France joue, lui, dans une tout autre catégorie, avec près de 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2025.