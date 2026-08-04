Prologis recule suite à une levée de fonds de 2,1 milliards de dollars pour l'acquisition de Segro

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour concernant les cours)

4 août - ** Les actions du fonds immobilier logistique Prologis

PLD.N ont reculé de 2,8% en pré-ouverture, à 140,10 dollars, après l'annonce des prix de l'opération de levée de fonds complémentaire liée à une acquisition ** PLD annonce une émission de 15 millions d'actions visant à lever environ 2,1 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars bruts

** JP Morgan et BofA sont les co-chefs de file

** La société a l’intention d’utiliser le produit net de l’émission à des fins générales, notamment pour financer d’éventuelles acquisitions telles que celle de Segro plc

** Elle précise qu’il n’y a aucune garantie que la fusion avec Segro sera menée à bien selon les conditions proposées ou dans les délais prévus, voire qu’elle aboutira ** Le propriétaire britannique d’entrepôts Segro SGRO.L a accepté mardi une offre publique d’achat de 19 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars émanant de PLD, suite à la pression exercée par les investisseurs

** PLD, dont le siège est à San Francisco, en Californie, compte environ 933,1 millions d’actions en circulation, pour une capitalisation boursière de près de 135 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars

** L'action PLD affiche une hausse de 13% depuis le début de l'année à la clôture de lundi