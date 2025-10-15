Prologis dépasse ses estimations trimestrielles grâce à une forte activité de location d'entrepôts

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société d'investissement immobilier Prologis PLD.N , spécialisée dans les entrepôts, a battu les estimations de Wall Street pour le chiffre d'affaires et les fonds provenant des opérations du troisième trimestre mercredi, aidée par une forte demande pour ses installations de stockage.

La société basée à San Francisco, en Californie, a également relevé ses prévisions de fonds d'exploitation de base pour 2025 à une fourchette de 5,78 $ par action à 5,81 $ par action, contre 5,75 $ par action à 5,80 $ par action.

Les opérateurs d'entrepôts axés sur la logistique ont bénéficié de la ruée des importateurs vers les expéditions avant les droits de douane américains, ce qui a stimulé la demande d'espaces de stockage et l'activité de location.

Le plus grand promoteur immobilier industriel du monde a déclaré avoir signé des baux pour une superficie record de 62 millions de pieds carrés au cours du trimestre.

Le directeur général Hamid Moghadam a déclaré que le marché de la logistique est proche d'un point d'inflexion pour la croissance des loyers et de l'occupation, le qualifiant de "l'une des configurations les plus convaincantes que j'ai vues en 40 ans".

Prologis a déclaré un FFO trimestriel de base de 1,49 $ par action, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 1,44 $ par action, selon les données compilées par LSEG.

Le revenu total de Prologis, qui compte Amazon AMZN.O , Home Depot HD.N , FedEx FDX.N et UPS UPS.N parmi ses plus gros clients, s'est élevé à 2,21 milliards de dollars, au-dessus des estimations des analystes qui tablaient sur 2,16 milliards de dollars.

La société, qui développe et gère des entrepôts, des installations de distribution et des centres d'exécution, possède et exploite 1,3 milliard de pieds carrés de biens immobiliers logistiques dans 20 pays.

Les actions de la société ont augmenté de 2 % dans les échanges avant bourse à la suite des résultats.