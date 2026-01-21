Prologis dépasse ses estimations de chiffre d'affaires trimestriel grâce à la bonne tenue de la demande d'entrepôts

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société d'investissement immobilier Prologis PLD.N , spécialisée dans les entrepôts, a dépassé les estimations de Wall Street pour son chiffre d'affaires du quatrième trimestre mercredi, aidée par une demande soutenue pour ses installations de stockage.

Le plus grand promoteur immobilier industriel du monde a déclaré un revenu de 2,25 milliards de dollars pour le trimestre clos le 31 décembre, au-dessus des estimations des analystes de 2,15 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Prologis, qui développe et gère des entrepôts, des installations de distribution et des centres d'exécution dans 20 pays, a bénéficié de la forte demande des détaillants et des fabricants en matière d'espace d'entreposage pour soutenir le commerce électronique et une gestion plus efficace des stocks.

"Les clients prennent des décisions à long terme avec plus de conviction", a déclaré le directeur général Daniel Letter.

La société basée à San Francisco, en Californie, compte Amazon AMZN.O , Home Depot HD.N , FedEx FDX.N et UPS UPS.N parmi ses principaux clients. Elle possède et exploite environ 1,3 milliard de pieds carrés de biens immobiliers logistiques dans près de 5 900 installations à travers le monde.

Les actions ont augmenté d'environ 1 % dans les échanges de pré-marché. Les fonds d'exploitation de base de la société se sont élevés à 1,44 $ par action pour le trimestre, conformément aux estimations des analystes, et la société prévoit que les fonds d'exploitation de base pour l'année entière se situeront entre 6 et 6,20 $ par action, dont le point médian est légèrement inférieur aux estimations des analystes de 6,13 $ par action.

"La croissance intégrée, l'activité d'investissement disciplinée et l'accès inégalé aux capitaux mondiaux nous donnent confiance dans nos perspectives de croissance des bénéfices pour 2026 et au-delà", a déclaré le directeur financier Timothy Arndt.

Prologis a également étendu son pipeline d'énergie pour les centres de données à 5,7 gigawatts au cours du trimestre et a dépassé son objectif de 1 gigawatt de stockage solaire et de batterie installé.