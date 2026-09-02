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Projet SpaceX : Technip Energies écarté au profit d'un rival américain
information fournie par AOF 02/09/2026 à 15:49
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(Zonebourse.com) - Technip Energies cède 4,15% à 30,04 euros, enregistrant en milieu d'après-midi la plus forte baisse du SBF 120. L'action du groupe d'ingénierie français pâtit du fait de ne pas avoir remporté le contrat colossal de SpaceX, estimé à plus de 10 milliards de dollars. BFM Business a rapporté aujourd'hui qu'un concurrent américain lui a été préféré par l'entreprise d'Elon Musk.

Hier matin, BFM Business avait révélé sur son antenne que Technip Energies avait participé à un appel d'offres stratégique lancé par SpaceX. L'enjeu majeur : construire un site de production de méthane liquide sur sa nouvelle base en Louisiane afin d'approvisionner les fusées Starship qui s'élanceront depuis la future base du groupe d'Elon Musk, installée dans le même Etat.

Evoquant "une déception relative" à ce sujet, le bureau d'études Alphavalue s'attendait pourtant à ce que "Technip Energies remporte au moins un lot compte tenu de l'ampleur et de la complexité du projet, même s'il était peu probable que l'intégralité des 10 MdsUSD soit attribuée à un seul prestataire".

La veille, la rumeur d'un possible contrat avait fait bondir le titre de Technip Energies 7,5%. Alphavalue estimait que "même l'attribution d'une partie du contrat serait très significative pour le groupe français d'ingénierie et très favorable au cours de l'action, d'autant que le titre subit récemment des pressions en raison de son exposition géographique au Moyen-Orient".

Une solide implantation historique en Louisiane

Ce revers intervient alors que La Louisiane est une région que connaît parfaitement bien Technip Energies. La société française y développe déjà plusieurs projets d'envergure dans cet Etat situé au sud-est des Etats-Unis, au bord du golfe du Mexique. Le projet Commonwealth LNG, situé dans la paroisse de Cameron, constitue à ce jour son contrat le plus emblématique dans la zone, estimé à plus d'1 MdEUR. Il prévoit la construction de six trains de liquéfaction modulaires pour une capacité totale de 9,5 millions de tonnes par an (Mtpa).

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