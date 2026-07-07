Projet d'OPAS sur Lexibook déposé auprès de l'AMF

Le 6 juillet, le Crédit Industriel et Commercial (CIC), agissant pour le compte de la société Doodle, a déposé auprès de l'AMF un projet d'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant les actions Lexibook, projet qui avait été annoncé le 3 juin dernier.

Au jour du dépôt du projet d'offre, l'initiateur détient, directement et indirectement, 6 810 589 actions représentant autant de droits de vote, soit 87,73% du capital et 87,70% des droits de vote théoriques de Lexibook, société spécialisée dans les produits électroniques de loisirs.

L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir, au prix de 8 EUR par action Lexibook, la totalité des actions en circulation non détenues par lui, soit 952 730 actions représentant 12,27% du capital et 12,29% des droits de vote.

À l'issue de l'offre, il demandera, si les conditions requises sont remplies, la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire visant les actions Lexibook non présentées à l'offre, en contrepartie d'une indemnisation de 8 EUR par action.