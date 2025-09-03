Projet d'achat de sites finalisé par Eurofins Scientific information fournie par Cercle Finance • 03/09/2025 à 08:42









(Zonebourse.com) - Eurofins Scientific indique avoir finalisé avec succès son projet d'achat de sites appartenant à des parties concernées, une opération annoncée par le prestataire de services de tests de bio-analyse en juillet, en marge de la publication de ses résultats semestriels.



Cette transaction a été structurée comme une acquisition unique d'une société détenant tous les sites détenus par des parties liées dont l'intérêt stratégique a été confirmé, la portée et la valorisation de ces actifs étant conformes à ce qui a été communiqué le 23 juillet.



À la suite de la transaction, le loyer annualisé versé aux parties liées devrait diminuer à un montant négligeable, puis à zéro une fois que les baux sur les quelques sites mineurs appartenant à des parties liées auront pris fin.



L'acquisition a été financée par le produit des obligations de premier rang non garanties libellées en euros émises le 5 août dernier. L'impact net de l'opération sur le ratio de levier financier d'Eurofins devrait être inférieur à 0,2 fois.





Valeurs associées EUROFINS SCIENTIFIC 61,9000 EUR Euronext Paris +0,81%