CAC 40
7 713,32
+0,77%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Projet d'achat de sites finalisé par Eurofins Scientific
information fournie par Cercle Finance 03/09/2025 à 08:42

(Zonebourse.com) - Eurofins Scientific indique avoir finalisé avec succès son projet d'achat de sites appartenant à des parties concernées, une opération annoncée par le prestataire de services de tests de bio-analyse en juillet, en marge de la publication de ses résultats semestriels.

Cette transaction a été structurée comme une acquisition unique d'une société détenant tous les sites détenus par des parties liées dont l'intérêt stratégique a été confirmé, la portée et la valorisation de ces actifs étant conformes à ce qui a été communiqué le 23 juillet.

À la suite de la transaction, le loyer annualisé versé aux parties liées devrait diminuer à un montant négligeable, puis à zéro une fois que les baux sur les quelques sites mineurs appartenant à des parties liées auront pris fin.

L'acquisition a été financée par le produit des obligations de premier rang non garanties libellées en euros émises le 5 août dernier. L'impact net de l'opération sur le ratio de levier financier d'Eurofins devrait être inférieur à 0,2 fois.

Valeurs associées

EUROFINS SCIENTIFIC
61,9000 EUR Euronext Paris +0,81%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

