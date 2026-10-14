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Progressive recule après un recul de ses bénéfices au troisième trimestre et un ralentissement de la croissance de son portefeuille d'assurances
information fournie par Reuters 14/10/2026 à 16:16

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 octobre - ** L'action de l'assureur Progressive PGR.N recule de 9,3 % à 202,1 dollars

** PGR annonce un résultat net au troisième trimestre de 2,5 milliards de dollars, soit 4,37 dollars par action, contre 2,62 milliards de dollars, soit 4,45 dollars par action, un an plus tôt

** La croissance du portefeuille de contrats en vigueur à l'échelle du groupe a ralenti à 6 % en septembre, contre 7 % en juin

** PGR figure parmi les titres les moins performants de l’indice de référence S&P 500 .SPX ce mercredi

** Sur 27 courtiers, huit attribuent à l'action la recommandation "acheter" ou mieux, 18 "conserver" et un "vendre"; le cours cible médian est de 230 dollars

** En tenant compte de l'évolution de la séance, le titre affiche une baisse de 11,3 % depuis le début de l'année, contre une hausse de 13,3 % pour l'indice S&P 500

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