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Progressive publie des résultats préliminaires solides au premier trimestre
information fournie par Zonebourse 15/04/2026 à 21:13

L'assureur américain a dégagé un bénéfice en hausse au premier trimestre, dans un contexte de croissance toujours soutenue des contrats de particuliers. Suite à ces résultats, le titre Progressive enregistre une hausse de 2,5% en séance.

Progressive a publié mercredi des résultats non audités solides au titre du premier trimestre, avant sa conférence téléphonique prévue le 5 mai. L'assureur américain a enregistré 23,64 milliards de dollars de primes nettes émises sur les trois premiers mois de 2026, en hausse de 6% sur un an, tandis que les primes nettes acquises ont progressé de 8% à 20,97 milliards. Le bénéfice net s'est élevé à 2,82 milliards de dollars, contre 2,57 milliards un an plus tôt ( 10%). Le bénéfice dilué par action est ressorti à 4,80 dollars, contre 4,37 dollars au premier trimestre 2025 ( 10%).

La dynamique commerciale est restée bien orientée. Le nombre total de polices en vigueur a augmenté de 9% à 39,6 millions à fin mars, porté notamment par une hausse de 12% des polices d'assurance auto directe et de 9% dans l'auto via les agents. Le ratio combiné s'est établi à 86,4%, contre 86% un an plus tôt, un niveau qui traduit encore une souscription rentable malgré une légère dégradation.

Les investisseurs attendent désormais la publication du rapport trimestriel détaillé, prévue le 4 mai, puis les commentaires de la direction lors de la conférence du lendemain.

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