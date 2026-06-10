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Programme de rachat d'actions pour Lakefront
information fournie par Zonebourse 10/06/2026 à 10:01

Lakefront Biotherapeutics a annoncé le lancement d'un programme de rachat d'actions, dans le cadre duquel la société pourra racheter des actions ordinaires pour un montant total maximal de 50 millions d'euros.

Aaron Cox, le directeur financier de Lakefront Biotherapeutics, a précisé : "dans le cadre de la transaction annoncée avec Gilead en mars 2026, nous avons obtenu la possibilité de racheter jusqu'à 150 millions de dollars d'actions, sous réserve de disposer de réserves distribuables suffisantes. Nous sommes heureux de lancer ce processus avec un programme initial de 50 millions d'euros".

Après cette annonce, les analystes de KBC Securities ont confirmé leur recommandation à accumuler sur le titre, avec une cible de cours de 37 euros, soit un potentiel de hausse d'environ 52%.

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