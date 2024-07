Programme 777X : ce qu'il faut savoir du nouveau gros porteur de Boeing

L'avion, décliné en trois versions, est appelé à devenir le plus grand biréacteur au monde. Sa mise en service opérationnel est toutefois contrariée par des problèmes de certification.

Le programme du gros porteur 777X de Boeing, présenté en novembre 2013, est le dernier né de la famille du 777 et a déjà été vendu à plus de 500 exemplaires mais il n'est toujours pas entré en exploitation commerciale.

Ce bicouloir, avec son envergure de 72 mètres et une longueur maximale de 77 mètres, a vocation à être le plus grand biréacteur opérationnel au monde. L'A380 d'Airbus et le 747 de Boeing, deux gros porteurs qui ne sont plus fabriqués, étaient équipés de quatre réacteurs.

Son entrée en service était prévue à l'origine en 2020 - son premier vol date du 25 janvier 2020 - mais, à cause de problèmes pendant le processus de certification, elle est désormais anticipée pour 2025. Il n'a toujours pas reçu le feu du régulateur de l'aviation civile (FAA). Fin juin, 540 exemplaires ont été commandés. Sa chaîne d'assemblage se trouve à Everett, près de Seattle (Etat de Washington, nord-ouest).

Quelles déclinaisons?

Il existe en trois versions, d'une vingtaine de mètres de hauteur:

. 777-8: considéré comme un concurrent direct de l'A350-1000 d'Airbus, sa capacité est de 350 à 375 passagers pour un rayon d'action de 16.110 km. Il a reçu 78 commandes brutes.

. 777-9: capacité de 400 à 425 passagers et rayon d'action de 14.075 km. Il a franchi mi-juillet une étape cruciale en vue de sa prochaine certification. Il a reçu 407 commandes brutes.

. 777-8 cargo : il peut transporter jusqu'à 118 tonnes de fret. A fin juin, cette version a été commandée en 55 exemplaires. Emirates a annoncé mi-juillet une commande supplémentaire de cinq avions.

En avril 2022, Boeing a annoncé la suspension jusqu'à fin 2023 de sa fabrication à cause du retard de certification. Selon des observateurs, une vingtaine d'exemplaires avaient alors été construits en plus de quatre avions d'essai.

Selon Boeing, sa consommation de carburant et ses coûts d'exploitation par siège seront inférieurs de 10% par rapport à ses concurrents. Il peut transporter jusqu'à cinquante passagers de plus. A mai 2023, le prix catalogue du 777-8 était de 410,2 millions de dollars et celui du 777-9 de 442,2 millions.

L'avion nécessite trois millions de pièces et 215 kilomètres de câbles. Il est équipé du moteur GE9X de General Electric, le plus grand jamais fabriqué au monde avec un diamètre de 3,40 mètres.