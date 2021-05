Profitez de la baisse de l'or pour vous renforcer

Sur le long terme, l'or est un bon investissement mais la question du timing est clé. (© Shutterstock)

Le métal jaune souffre de la remontée des taux d'intérêt et du regain d'appétit des investisseurs pour le risque. Pour autant, il garde toute sa place dans un portefeuille diversifié. Explications.

L'or fait grise mine. Après une hausse de 24,5% en 2020, le cours du métal jaune en dollars cède 6% depuis le début de l'année pour naviguer dans la zone des 1.780 dollars l'once.

Par rapport à son plus-haut historique du 6 août 2020 à 2067 dollars, il abandonne 14%. Il faut toutefois noter que le recul de l'or en euros est moins important (-4,5% depuis le début de l'année).

L'or pâtit directement de la remontée des taux réels aux États-Unis (taux nominaux moins inflation) qui étaient tombés à un niveau historiquement faible, inférieur à -1%, à la fin de l'été dernier.

Sur fond d'amélioration des perspectives économiques à mesure que les plans de soutien et la vaccination se déploient, les taux à dix ans aux États-Unis sont passés de 0,9% fin 2020 à 1,6% aujourd'hui. Parallèlement, les pressions inflationnistes sont restées contenues outre-Atlantique en début d'année.

«Plus le rendement réel offert par les obligations de l'État fédéral américain est positif, plus il couvre les besoins d'investissement sans risque et rend les placements en or moins intéressants», rappelle l'économiste Véronique Riches-Flores.

Actif anti-crise par excellence, l'or souffre du regain d'appétit des investisseurs pour le risque, qui se manifeste par les records actuels des marchés d'actions. Le métal jaune pâtit aussi de la concurrence des métaux