Profit meilleur que prévu pour Kimberly-Clark, qui maintient ses prévisions pour 2026
information fournie par Zonebourse 28/04/2026 à 14:38
Le groupe américain de produits de grande consommation, surtout connu pour ses mouchoirs en papier Kleenex, ses couches Huggies et ses essuie-tout Scott, a vu son bénéfice opérationnel progresser à 665 millions de dollars, soit 2 dollars par action, sur les trois premiers mois de l'année, contre 567 millions (1,71 dollar/action) un an plus tôt.
En données ajustées, le bénéfice par action ressort à 1,97 dollar, bien au-delà du consensus qui s'établissait à 1,93 dollar.
Le chiffre d'affaires a progressé de 2,7% à 4,2 milliards de dollars, lui aussi supérieur au consensus qui était de 4,1 milliards.
La croissance organique atteint 2,6%, à comparer avec un consensus de 1,8%.
La hausse des matières premières inquiète
Bien que le groupe basé à Dallas ait réussi à maîtriser ses coûts, sa marge brute s'est tassée à 36,8%, contre 37,2% un an plus tôt, notamment sous l'effet de charges de 53 millions de dollars liées à son programme de restructuration.
Pour l'ensemble de l'exercice, Kimberly-Clark dit maintenir sa prévision d'une croissance de 5% à 9% à taux de change constants de son résultat opérationnel, avec un BPA ajusté qui devrait progresser à un rythme "à deux chiffres", là encore à changes constants.
Dans une note de réaction, les analystes de Piper Sandler soulignent que ces perspectives ne semblent pas tenir compte de la récente flambée des cours du pétrole, ce qui se traduisait par des gains limités, de l'ordre de 1,3%, du titre en cotations avant-Bourse.
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