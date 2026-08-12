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Proficient Auto Logistics s'envole après une émission d'obligations convertibles de 75 millions de dollars
information fournie par Reuters 12/08/2026 à 20:31
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 août - ** Les actions de Proficient Auto Logistics PAL.O ont bondi de 7,8 % au plus fort de la séance, pour s'afficher en hausse de 5,7 % à 5,39 dollars, après la fixation du prix d’une émission d’obligations convertibles d’un montant de 75 millions de dollars

** La société de transport automobile et de services logistiques utilisera le produit de l’émission pour refinancer sa dette et payer les primes liées à des opérations de « capped call » – un outil de couverture visant à se prémunir contre la dilution de l’actionnariat

** Le prix de conversion initial, d’environ 6,50 dollars par action, représente une prime d’environ 27,5 % par rapport au dernier cours de clôture

** Le titre avait chuté de 29,6 % mardi après la publication par PAL de ses résultats du deuxième trimestre, le lancement d’une émission d’obligations convertibles de 75 millions de dollars et l’annonce de l’accord avec Hansen & Adkins

** Trois des quatre sociétés de courtage attribuent à l’action la recommandation "acheter" ou mieux, et une recommande de "conserver"; objectif de cours médian: 12 $ – données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, l’action PAL affichait une baisse de 47 % depuis le début de l’année

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